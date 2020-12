Trabajadores de Interjet solicitan al gobierno requisa de aerolínea

Los trabajadores de Interjet, afiliados a la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), le solicitaron al gobierno federal llevar a cabo la requisa de la aerolínea, con el fin de no perjudicar el interés público, la seguridad, ni la economía nacional en términos de lo dispuesto por el Artículo 83 de la Ley de Aviación Civil. "Dejar en manos de los accionistas actuales a Interjet claramente atenta contra la seguridad nacional, la economía y el interés público. Consideramos que se perjudica la economía nacional cuando desaparece un competidor del segmento. Bajo la administración de estos accionistas, es posible que la empresa quiebre y la economía de los mexicanos sufrirá al subir el precio de los boletos", señaló la Sección 15 en un comunicado.

En una requisa, la autoridad no se apodera de la empresa como tal sino que sólo se requisa las aeronaves y demás equipo de los servicios públicos de transporte aéreo, así como bienes muebles e inmuebles. De no realizarse la requisa, agregó el sindicato, se asegura la pérdida de más de 7 mil millones de pesos que se le deben al gobierno en impuestos, además de ingresos anuales por más de 350 millones en IMSS e Infonavit.

Sin contar con los más de 8 mil millones de pesos anuales que se compran a empresas del estado en combustible. El sindicato expuso que la familia Alemán entregó a Alejandro Del Valle el control de la compañía sin el visto bueno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a pesar de que explotan una concesión de servicio público de transporte aéreo regular de pasajeros. La Sección 15 asegura que el nuevo inversionista no tiene un proyecto para la empresa, ni para México, "ni parece poseer la capacidad financiera, administrativa, técnica, jurídica ni moral para entregar un servicio público con calidad, seguridad, costo y eficiencia".

El sindicato asegura que 90% de los trabajadores está en contra de una huelga. Por lo tanto, recorrieron el emplazamiento a huelga de Interjet hasta el 8 de enero de 2021, pese a que llevan tres meses sin cobrar.



Vuelos cancelados

Este viernes, Interjet canceló los 10 vuelos que tenía programados por falta de efectivo para suministrar combustible. Los vuelos eran: México-Cancún, Cancún-México, México-Cozumel, Cozumel-México, México-Monterrey, Monterrey-México, México-Mérida, Mérida-México y México-Cancún, Cancún-México.