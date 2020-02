¿Trabajaste hoy? Esto deben pagarte por el feriado del 3 de febrero

Hoy, el lunes 3 de febrero hay suspensión de labores, adelantado por el 5 de febrero, en conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917.

Las escuelas, oficinas de gobierno, y algunas empresas no laboran hoy, sin embargo otros comercios y profesionistas sí lo hace. Si éste es tu caso, seguramente te preguntas cuánto deben pagarte.

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 74 señala que en caso de que un empleado sea requerido para laborar durante un día festivo oficial tendrá que recibir un 200% adicional como pago.

En términos reales deberías ganar el tiple por trabajar este lunes 3 de febrero.

---Los puentes que vienen en 2020

En el resto del año habrá otros días festivos, aunque no en todos el descanso es obligatorio, por disposición oficial, si laboras esos días tendrás que percibir el doble del salario correspondiente a un día de trabajo.

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo los días de asueto siempre se recorren al lunes para que coincidan con el fin de semana.

En marzo los mexicanos celebramos el natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez y la entraba de la primavera, el 21 de marzo, pero el día de descanso será el lunes 16 de marzo.

En abril se lleva a cabo la Semana Santa, uno de los festejos católicos más importantes del país, pero a muchas personas solo les dan el jueves 9 y el viernes 10 de descanso, que son los días "santos". Estos no son obligatorios.

Los niños que cursan la educación básica tendrán dos semanas de vacaciones. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones de Semana Santa iniciarán el lunes 6 de abril y terminarán el viernes 17, por lo que las clases se reanudarán hasta el lunes 20.

En mayo, el 1 se conmemora el Día del Trabajo, una fecha que recuerda los derechos laborales de los trabajadores alrededor del mundo, y el descanso es obligatorio. Y este año el Día de las Madres cae en domingo, por lo que no afectará al calendario escolar.

En junio no habrá días de asueto ni puentes, pero en julio salen de vacaciones los niños de educación básica. El ciclo escolar acaba el 13 de julio y regresan hasta el 31 del mismo mes. Y en agosto los estudiantes regresan a clases pero tampoco hay puentes.

En septiembre, por las fiestas patrias y el Día de la Independencia de México, el miércoles 16 se descansa. En octubre tampoco habrá días feriados.

En noviembre por las festividades de Día de Muertos, las escuelas descansan el lunes 2, aunque no es día oficial. Pero el lunes 16 sí, ya que el 20 de noviembre es el Aniversario de la Revolución Mexicana.

Y por último en diciembre hay dos días de festividades. Para los guadalupanos, el 12 se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, y los fieles suelen peregrinar a la Basílica pero también se trata de un día no oficial. Y en cambio el 25, por ser Navidad, sí es obligatorio el descanso.

Para los padres de familia con niños pequeños, la SEP anunció que por junta de Consejo Técnico Escolar no habrá clases el viernes 31 de enero, el 13 de marzo, el lunes 4 de abril y el viernes 5 de junio. Además de también descansar el miércoles 5 de mayo por la conmemoración de la Batalla de Puebla y el viernes 15 de mayo por el Día del Maestro.