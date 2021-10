Tras caía de Facebook, recomiendan a Pymes diversificar canales de ventas

La caída de las redes sociales propiedad de Facebook afectó a las Pymes que utilizan estas plataformas para la venta de sus productos.

Varias empresas no pudieron concretar ventas, recibir pagos y retroalimentación con sus usuarios, quienes no pudieron comunicarse con su personal, clientes y proveedores durante más de 6 horas.

Por ello, es importante diversificar los canales digitales y prepararse ante eventos adversos que afecten las marcas, dijo Jaime Bravo Rodríguez, director de Marketingmundial.com.

Jaime Bravo recomendó prepararse con estrategias de marketing omnicanal, que utilizan varias herramientas y plataformas simultáneamente para hacer publicidad, gracias a la integración de diferentes vías de contacto.

Ofreciendo una atención fluida y personalizada a través de todos los canales de la empresa y donde no debe haber interrupciones por ningún motivo.

"La empresa debe estar presente en diversas plataformas como Google, Pinterest, Spotify y ante una eventualidad, tener otras opciones de ventas y comunicación y esto debe plantearse anticipadamente en la estrategia digital de la marca, no decidirse en el momento de la crisis", recomendó Bravo.

Agregó que, en esta ocasión, fue el caso de Facebook, pero en otros momentos ha pasado con Google, YouTube y recientemente con Zoom, por ello es importante que las empresas de acuerdo a su giro escojan varias plataformas para no depender de una sola.

Y en caso de crisis poder seguir activa en la otra red y considerar otras como Twitter, LinkedIn, Telegram o Snapchat.

Bravo destacó que ayer se pudo observar cómo Twitter y Telegram ganaron espacio ante la necesidad de comunicación urgente y marcas que tenían varias opciones pudieron evitar pérdidas económicas.

Además, es fundamental la capacitación en el tema de redes sociales para poder decidir la estrategia más indicada para el negocio y tener un plan de crisis ante sucesos como lo ocurrido con Facebook.