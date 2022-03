Tratado comercial con Corea abriría puerta al contrabando: textileros

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Tener un tratado de libre comercio entre México y Corea abrirá un desbalance comercial entre los dos países, considera el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), Manuel Espinosa Maurer.

El líder industrial argumenta que sería como abrir la puerta a la triangulación que pueda darse desde China, además de que pondría a competir a la industria textil-confección en desigualdad de circunstancias, porque los coreanos tienen apoyos y subsidios.

Espinosa Maurer, también explica que la industria textil-confección coreana tuvo apoyos gubernamentales desde hace más de dos décadas que le permitieron crecer su producción y sus exportaciones.

"No es proteccionismo, estamos hablando de piso parejo, ya que eso da puerta más a la ilegalidad", expuso en entrevista.

Para el líder industrial "tenemos que tener mucho cuidado, ya que sería una puerta más de China, y en el análisis de país-comercio, sino en cuál es la puerta de atrás que generan esos tratados en todas las regiones que han estado prohibidas las compras de China, e incurriendo en prácticas ilegales y que por ahí sea la puerta a la triangulación".

Expuso que los países que tienen tratado comercial con Corea regularmente tienen una balanza deficitaria, y las exportaciones de sus productos a México en el sector textil se pueden incrementar porque prácticamente producen lo mismo.

"Hay que revisar bien la firma de tratados porque nada más somos superavitarios en uno de 53 del sector textil. Por eso se debe tener cuidado y favorecer al sector mexicano", explicó.

Dijo que no les preocupa la competencia por costos, sino que "lo que da miedo es a todo el tema de ilegalidad que no hemos logrado vencer, o sea es una puerta más a la triangulación, es una puerta más al contrabando, entonces los tratados que hemos estado hay que revisarlos bien".