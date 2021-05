Tres de cada 10 mexicanos buscan cambiar de empleo

Alrededor de 30% de las personas que tienen empleo en México no se sienten motivadas y están en busca de un cambio laboral, revela una reciente encuesta realizada por el portal de empleo CompuTrabajo. Uno de los orígenes de la desmotivación de los empleados es consecuencia del recorte de sueldos debido a la pandemia de Covid-19, como lo afirmó 75% de los encuestados.

Si bien, el sueldo sigue siendo el factor más importante a considerar en un empleo, la encuesta demostró que los empleados ponen en la balanza otros factores para permanecer o buscar un trabajo, como son las oportunidades de crecimiento, la salud física y mental, mantener un equilibrio entre vida profesional y laboral, la cercanía con el hogar, así como la facilidad para trabajar a distancia.

"Los datos que arroja esta encuesta demuestran el gran reto que ha sido para los empleadores y sus empleados adaptarse al nuevo contexto laboral, donde las empresas, hoy más que nunca tienen que considerar otros aspectos que les ayuden a mantener a sus trabajadores, ya que además del sueldo, los colaboradores dan importancia a otros beneficios", afirmó Alejandra Martínez, responsable de Marketing de Empresas y Estudios de Mercado Laboral del portal CompuTrabajo.

La encuesta menciona que 60% de las personas estarían dispuestas a cambiar su actual empleo si se les ofreciera un sueldo similar, pero con mejores condiciones laborales, principalmente sentirse cuidados por parte de su empleador, lo que en el sector se entiende como Employee Centricity o "el colaborador en el centro de la estrategia de la empresa".

Por otro lado, la encuesta reveló que 32% de los empleados considera que la gestión de la pandemia por parte de las empresas ha sido buena o excelente. "A raíz de la pandemia, factores como el cuidado de la salud mental por parte de la empresa y la facilidad para laborar a distancia, han aparecido en el mapa de las consideraciones más valoradas por las personas para mantenerse en un puesto de trabajo", comentó Martínez.



Nueva realidad laboral

Por otro lado, las personas que buscan trabajo, deben tener en cuenta que, durante la segunda mitad de 2021, el mercado laboral en el país tendrá un panorama distinto al conocido, a causa de los cambios que ha dejado el contexto sanitario y las nuevas legislaciones en materia de contratación y esquemas de trabajo. "El mundo del trabajo se resetea con la llegada del Covid-19. A más de un año, las prioridades se han transformado: recuperar el empleo perdido, mantener la salud e incentivar el empleo formal", expuso Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup, empresa especializada en capital humano.

El gran reto es reducir la informalidad durante la recuperación de empleo y en medio de los cambios en materia de relaciones laborales, explicó, pues es un problema histórico de México en materia económica. "El tiempo de transición de modelos de contratación requiere de trabajo colaborativo y acciones entre las instituciones públicas y el sector del capital humano para que no se opte por modelos evasores. La industria enfocada a la subcontratación seguirá operando y evolucionando para otorgar los servicios especializados que demandan las actividades económicas del país", indicó el directivo.

Para la protección de los derechos de los trabajadores, las finanzas públicas y el crecimiento económico, se deben de eliminar las malas prácticas de evasión de responsabilidades sociales, destacó.

La transición llega en un momento de recuperación de oportunidades laborales y avance significativo en los semáforos epidemiológicos en el país. Esta recuperación demanda actuar de manera oportuna en la eliminación de las brechas de género y generacional que agravó la pandemia, con el objetivo de no contribuir a la informalidad y malas prácticas de contratación, subrayó Márquez.

ManpowerGroup prevé la implementación de modelos híbridos de trabajo; es decir que no se regresará 100% al mundo físico y tampoco se permanecerá en el modelo virtual. Se plantea llegar a negociaciones respecto a flexibilidad en horarios, lugar de trabajo y actividades.

"La salud y la formalidad son clave. El talento mexicano deberá adaptarse al nuevo modelo de empleo que se perfila. Encontrará en las empresas de servicios especializados y modelos híbridos de trabajo nuevas rutas para potencializar sus habilidades y carrera laboral, con el compromiso ético de incentivar el empleo formal y apoyar a los sectores vulnerables", dijo.