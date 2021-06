Turismo en verano con niveles moderados de ocupación: Concanaco

Los niveles de ocupación durante las vacaciones de verano de los destinos turísticos como playa, ciudades coloniales, entre otros, se estiman entre un 30% y hasta 80%, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).

Por ejemplo, en destinos de playa como Puerto Vallarta, Acapulco y Cancún se espera un nivel de ocupación de 60%, considerando el color de los semáforos de dichos destinos.

En Mazatlán, Sinaloa, se estima entre 70% y 80% el nivel de ocupación.

El vicepresidente de Hoteles y Moteles de Concanaco, Guillermo Romero, explicó que en Oaxaca el nivel de ocupación estimado es de 45% y en Querétaro de entre 40% y 50%.

Mientras que en la Ciudad de México el nivel estará entre 30% y 35%, aunque puede llegar hasta 60% como el nivel máximo.

El vicepresidente de Concanaco encargado de la industria de crucero, Enrique Molina, expuso que "desde hace 15 días la industria de cruceros registra un franco crecimiento y a partir de esta semana saldrán de Florida a costas mexicanas cruceros".

Por lo que de julio a agosto se espera un 30% de reactivación en dicho sector, para septiembre y octubre 75% y en noviembre y diciembre puede alcanzar hasta 100%.

"Esperamos tener más de 80 cruceros en los próximos cuatro meses...después de 15 meses de pausa se ve la reactivación", expuso.

"México aprovecha parálisis turística de Europa y Caribe"

México está aprovechando la parálisis del sector turístico en Europa y parte del Caribe, opinó Armando Bojórquez, presidente de la Comisión de Turismo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Desde su punto de vista, el turismo en el país se recupera más rápido de lo esperado, debido, entre otros hechos, a la calidad de los atractivos y "al temperamento latino, que nos hace francamente temerarios, porque viajamos con vuelos llenos a las zonas de playa".

"Todos vamos amontonados en el mismo vuelo. En los vuelos no hay un solo asiento disponible, vamos todos como en manadas al aeropuerto. Hay colas tremendas para pasar por las zonas de seguridad. Somos temerarios realmente", opinó en una conferencia de prensa llevada a cabo este martes.

"Este milagro mexicano sucede y sin promoción, así que, bendito este verano para los mexicanos, porque somos de los pocos países que estamos disfrutando de un buen nivel turístico.... Sin embargo, no debemos de bajar la guardia, debemos tener cuidado, porque tendremos problemas si no cuidamos esto", agregó el también presidente de la red de agencias Viajes Bojórquez.

La Concanaco-Servytur prevé que estas próximas vacaciones de verano dejarán una derrama económica por alrededor de 56 mil millones de pesos, con una ocupación hotelera que, en promedio, sería de 61% entre julio y agosto.

En particular, Guillermo Romero, presidente de la Comisión de Hoteles y Moteles de la Concanaco-Servytur, estimó que Cancún alcanzará una ocupación de 75%, Puerto Vallarta de 80%, Mazatlán de 70% a 80%, Acapulco de 48%, Veracruz de 50%, Oaxaca de 45% y la Ciudad de México de 30% a 35%.