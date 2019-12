Turistas de Reino Unido y EU se alejan de México

Los turistas de Estados Unidos y Reino Unido se alejaron de México este año por la inseguridad, la falta de promoción, y en el caso de los británicos, por la quiebra de Thomas Cook y cuestiones económicas por su salida de la Unión Europea.

Históricamente, la Unión Americana ha sido el mercado más importante de turistas, al enviar a seis de cada 10 viajeros por avión a México, y Reino Unido sigue como el principal mercado europeo.

Detrás de China, Estados Unidos es el segundo país cuyos turistas gastan más en el exterior y Reino Unido es el cuarto, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo.

Sin embargo, los estadounidenses desdeñan a México desde que inició la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a ser socios comerciales.

Los aeropuertos del país recibieron a 8 millones 616 mil estadounidenses entre enero y octubre del presente año, 25 mil personas o 0.3% menos que en el mismo periodo de 2018, siendo la primera vez que baja el flujo de viajeros de ese país en ocho años, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La menor llegada de turistas de Estados Unidos no significa que dejen de viajar. Cifras del Departamento de Comercio indican que 75 millones 781 mil estadounidenses viajaron fuera de su país entre enero y septiembre de este año, 5 millones 221 mil o 7.4% más que en el periodo similar de 2018.

Las salidas de estadounidenses al Caribe se incrementaron 10.1%, a Sudamérica 12.8%, a Europa 7.4%, a Asia 4.9% y a África se aceleraron 24.1% durante igual periodo.

Alertas menguan llegadas. Para Francisco Madrid, director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, los estadounidenses dejan de venir a México por la percepción negativa sobre la inseguridad y las recomendaciones de viaje de su gobierno.

El pasado 8 de noviembre, el consulado de la Unión Americana emitió una alerta de seguridad para prohibir a sus funcionarios viajar a Chihuahua, luego de la masacre esa semana contra la familia LeBarón.

El 17 de octubre, el consulado también recomendó evitar Culiacán, Sinaloa, por el conflicto entre fuerzas del gobierno y grupos criminales.

El 9 de abril de este año, el Departamento de Estado de la Unión Americana sugirió a connacionales no viajar a Sinaloa, Tamaulipas, Colima, Guerrero y Michoacán.

Ante el cierre del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), Madrid destacó los efectos de la supresión del presupuesto público para campañas de promoción, lo que dejó al país en desventaja.

En particular, directivos de la Ciudad de México destacaron la percepción negativa de la capital como destino turístico por las frecuentes manifestaciones y marchas.

El naufragio de Thomas Cook. Al igual que los estadounidenses, los británicos dejan de venir a México, al sumar 504 mil entre enero y octubre, 3 mil personas o 0.5% menos que en el lapso similar del año pasado, tratándose de la primera disminución en los últimos 10 años.



Este mercado ha resentido la falta de promoción de la marca México y percibe los problemas de inseguridad, pero también la quiebra de la agencia Thomas Cook en septiembre pasado ocasionó que menos británicos visiten el país.

En su momento, la Secretaría de Turismo (Sectur) calculó que México iba a dejar de recibir 23 millones de dólares por el cierre de esta empresa, en caso de que se perdieran todos los turistas con viaje contratado a Cancún con Thomas Cook, destino que recibe a seis de cada 10 británicos que visitan el país.

Desde la perspectiva de Gerardo Herrera, especialista en turismo por la Universidad Iberoamericana, los británicos también son cautelosos con su bolsillo, ante las preocupaciones sobre la salida de su país de la Unión Europea, el Brexit, que ha detenido inversiones de empresas y frenado la creación de empleos.

Los británicos han dejado de salir de turismo al extranjero, pues sus visitas sumaron 49 millones 596 mil personas entre enero y agosto de este año, 64 mil o 0.1% menos que en el mismo periodo del año pasado.

Los viajes de británicos a países europeos cayeron 0.3% y a Norteamérica bajaron 5.4%, pero al resto del mundo subieron 3.1%, indica la Oficina de Estadísticas Nacionales de Reino Unido.

Arrivederci tango y sushi. Además de los estadounidenses y británicos, los argentinos han dejado de visitar México por la crisis económica que atraviesa su país.

Los turistas de China, Japón, Corea del Sur, Italia y Australia también redujeron sus viajes a México, ante la falta de promoción, los problemas de inseguridad y la falta de vuelos directos que compensen la distancia geográfica.