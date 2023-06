Uber se compromete a que todos sus repartidores usen vehículos sin emisiones en 2040

Londres, 8 jun (EFE).- La empresa tecnológica estadounidense Uber se ha comprometido este jueves en Londres a que sus repartidores usen vehículos sin emisiones en 2030 en el Reino Unido y el continente europeo y para 2040 en todos sus mercados.

Uber Technologies ofrece, mediante aplicaciones de móvil, servicios de taxi, mensajería y entrega de comida a domicilio (Uber Eats), cuyas novedades de sostenibilidad ha presentado en un acto con el lema "Go Get Zero", con presencia de su consejero delegado, Dara Khosrowshahi.

Para lograr la transición ecológica en su negocio de reparto, Uber "expandirá sus acuerdos de colaboración en micromovilidad en las principales ciudades" a fin de facilitar que los repartidores puedan alquilar o comprar bicicletas y vehículos eléctricos, ha explicado en un comunicado.

En el caso de España y Portugal, tiene un pacto con Cooltra, que ofrecerá condiciones favorables para que accedan a ciclomotores y bicicletas eléctricas, señala.

Uber Eats planea además que los restaurante adheridos empleen envases sostenibles, reciclables o reutilizables en el 80 % de los mercados de Estados Unidos, el Reino Unido y Asia-Pacífico para 2025 y en el 100 % a nivel mundial en 2030.

Esto se propiciará mediante acuerdos con Cooltra, Visa o Bunzl (una compañía líder en envases ecológicos) y en colaboración con ONGs, indica en la nota.

Los restaurantes que usen envases sostenibles se reconocerán con un distintivo en la aplicación, que ofrecerá además nuevas opciones para optar por la sostenibilidad.

Uber ya anunció en 2020 el objetivo de que su negocio de "movilidad" o taxi esté libre de emisiones a nivel global en 2040, y prevé que en ciudades como Londres los conductores utilicen vehículos eléctricos para 2025.

En este sentido, ofrecerá descuentos y otros incentivos a los clientes que elijan alternativas "verdes", dice.

En el mercado español, Uber ha anunciado que, en colaboración con Aena -que promueve la movilidad sostenible desde y hacia sus aeropuertos-, activará en el punto de recogida del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas "una cola virtual de acceso prioritario para vehículos eléctricos Uber Green".

Además, pondrá en marcha un descuento del 10 % para los usuarios que deseen hacer uso de este servicio en sus viajes al aeropuerto.

Khosrowshahi ha declarado que "eliminar las emisiones es el desafío que define a nuestra generación" y explicó que su objetivo es lograr que la transición "sea fácil" para repartidores y conductores así como los clientes.