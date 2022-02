Uber y Didi no podrán recoger pasajeros en aeropuerto Santa Lucía

Los vehículos taxi que operan a través de las plataformas digitales Uber, Didi, Cabify, entre otras, podrán trasladar usuarios al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, que se pondrá en marcha el 21 de marzo de 2022, pero no podrán cargar pasaje de regreso hasta en tanto cuenten con los permisos.

Por el momento, afirmó el director de la empresa AIFA S. A de C.V, que administrará la terminal aérea, el general en retiro Isidoro Pastor Román, los operadores de este servicio sólo podrán llegar.

"Uber y las otras plataformas van a poder llegar y traer pasajeros usuarios a este polígono del AIFA pero mientras no tengamos una relación contractual no podrán llevar pasajeros hacia el exterior", adelantó en conferencia de prensa.