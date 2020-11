UIF pone lupa a Bitcoin y operaciones en efectivo

El uso de monedas virtuales y la alta informalidad que mueve operaciones en efectivo son algunas de las vulnerabilidades para la economía por el riesgo para el "lavado" de dinero y corrupción que podrían llegar a las campañas electorales, advirtió el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

Al participar en el Segundo Congreso Virtual Compliance organizado por Thomson Reuters, dijo que es preocupante el peligro que representa el nivel de informalidad en el país y su relación con operaciones en efectivo.

Señaló que 57% de la población económicamente activa se encuentra en algún rango de la informalidad que estaría realizando operaciones fuera del sistema financiero.

Por ello, consideró importante aumentar la bancarización en el país para impedir que recursos ilícitos puedan llegar a las campañas electorales.

"Los programas sociales deben entregarse vía tarjetas de débito, debemos impedir que los recursos ilícitos lleguen a las campañas electorales y la mejor forma de hacerlo es a partir de evitar el flujo de efectivo en las campañas", matizó.

Refirió que el Banco de México ha reconocido que hay seis veces más flujo de efectivo en un estado cuando se realiza una campaña electoral.

Dijo estar convencido que la corrupción política tiene una vertiente electoral que empieza en los procesos electorales con el desvío de fondos o de relaciones para tener inmunidad.

Estableció que si bien el sistema electoral es sólido, requiere que se ajuste para evitar estos problemas.

Entre otros riesgos emergentes destacó los activos virtuales, ya que a pesar de que las autoridades financieras no les han dado un carácter de moneda, está aumentando su uso.

Informó que de los más de mil avisos antilavado que ha recibido la UIF de las instituciones que operan con dichos activos, el 95% son de adquisición de Bitcoin es en Jalisco.

Mostró su preocupación por el aumento de la introducción de fentanilo porque no somos un país narco consumidor, pero eso se mueve hacia Estados Unidos.

Hizo ver el peligro que representa la porosidad en la frontera sur del país, sobre todo en el acceso a personas provenientes de Centroamérica vía Guatemala, y estar preparados con una respuesta ante un eventual ataque con armas de destrucción masiva, porque si bien no estamos en esas condiciones, todos debemos estar alertas al financiamiento del terrorismo.

Advirtió que hay que seguir la ruta del dinero y avanzar en un modelo de inteligencia artificial para combatir el lavado de activos y la corrupción.

Nuevamente pidió al Senado aprobar la reforma que está en análisis para poder reforzar la política de identificación del beneficiario final y crear un registro para evitar que se den más casos como el de Odebrecht y la estafa maestra.