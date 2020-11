Un 52% de profesionistas no olvida su trabajo al terminar jornada

El balance entre la vida laboral y la personal es uno de los retos más relevantes para cuidar la salud, especialmente en estos tiempos.

El 52% de los profesionistas no logra desconectarse de sus responsabilidades laborales cuando termina su jornada, de acuerdo con el sondeo semanal del "Termómetro Laboral" de OCCMundial, bolsa de trabajo vía internet.

De este porcentaje, 3 de cada 10 siguen atendiendo emails o llamadas en su tiempo libre y 2 de cada 10 se mantienen pendientes en sus días de descanso.

Otro 46% de los encuestados indicó que no trabaja ni piensa en sus pendientes una vez que termina su horario laboral; sin embargo, siempre tiene abierta la posibilidad de contacto en caso de que se presente algún problema o si lo necesitan por alguna situación especial. El 2% restante dice sentirse agobiado por otros asuntos ajenos al trabajo: casa, hijos, etc.

De manera adicional, se les cuestionó sobre qué tanto han incrementado o disminuido sus niveles de estrés laboral a raíz de la emergencia sanitaria: el 64% mencionó que su estrés ahora es mayor; un 20% dijo sentirse igual que antes de la pandemia, mientras que un 15% señaló sentirse más relajado en los últimos meses.

"Desde antes de la pandemia, el cuidado de los niveles de estrés laboral ya había tomado relevancia y por esta razón el surgimiento de la NOM 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que busca reducir el riesgo de enfermedades psicosociales entre los colaboradores", comentó Sergio Porragas, director de operaciones de OCCMundial.

"Ahora se vuelve indispensable cuidar el estado emocional porque los niveles de estrés e incertidumbre están aumentando ante las nuevas estructuras de trabajo y por la reducción de los puestos laborales", agregó.

Asimismo, durante su semana del 6 al 12 de noviembre, el Termómetro Laboral reveló que en cuanto a los planes de contratación de las organizaciones, el 39% está contratando en puestos críticos; 30% mantiene sus contrataciones en pausa; 26% está contratando con normalidad y 5% está contratando más que antes.

Aunque esta semana se publicaron 100 vacantes menos que la semana anterior, 62 mil 800 vacantes publicadas totales, la recuperación de ofertas de empleo se mantiene a un ritmo gradual a nivel nacional.

En los últimos siete días, los sectores que mostraron el mayor incremento de publicaciones fueron: Seguros y Reaseguros (37%), Educación (22%) y Atención a Clientes (10%); en comparación con otras áreas que fueron las que más decrecieron: Minería (-29%), Turismo (-19%) y Tecnología (-2%).

Durante dicha semana de "Termómetro Laboral" se destacan los siguientes datos: el 29% de los sueldos ofrecidos fue de 5 mil a 10 mil pesos, seguidos por los de 10 mil a 15 mil, con el 22%.

Solo 12% de las compañías a nivel nacional confía en mejorar sus ingresos en los próximos 3 meses, en comparación con el 88% de las que no ven viable ese repunte antes de esos meses.

Los empleos formales de planta están siendo mucho menos ofrecidos, por lo que 3 de cada 10 empresas continúa ofreciendo empleos temporales.

Casi 7 de cada 10 mexicanos temen perder su empleo en los próximos 12 meses; esto explica de cierto modo la productividad que han mantenido las personas en su trabajo: el 88% de las empresas, según nuestra herramienta, se ha visto favorecida con desempeños desde normales hasta muy altos.

Los estados con menos vacantes creadas son: Baja California Sur, CDMX, Chiapas, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora y Yucatán.

Las categorías con menos vacantes creadas son: Administrativos, Arte y diseño, Ciencias Sociales y Humanidades, Comunicación, Contabilidad y Finanzas, Deportes, Derecho, Mercadotecnia, Recursos Humanos y Turismo.