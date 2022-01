Un buen deseo lo de mexicanizar a Banamex: ABM

El sector bancario está interesado en que el comprador de Banamex tenga capacidad técnica para operarlo, no si el capital tiene origen mexicano o extranjero, expresó Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

"En la ABM somos agnósticos al origen del capital, pero no somos agnósticos a que el que gestione un activo tan relevante sea un grupo que tenga las capacidades técnicas", dijo este miércoles.

Calificó de "un buen deseo" del presidente Andrés Manuel López Obrador el que prefiera que el nuevo dueño sea mexicano.

Explicó que la venta por parte del grupo estadounidense Citi no está relacionada con las condiciones locales del país, sino más bien obedece a una redefinición de su modelo de negocio, en el que los clientes y sus recursos están absolutamente seguros.

Becker resaltó que el proceso de venta va a pasar por los trámites regulatorios y se mantendrá la competencia en el sistema financiero mexicano.

"En términos de concentración, no queremos entrar en la especulación, el proceso no se abre públicamente, veamos cuáles son los posibles compradores y si se habla de concentración, para eso está la Cofece", detalló.

Ómicron, sin impacto en sucursales

La ABM dijo que, hasta el momento, pese al fuerte contagio de la variante ómicron, las operaciones de bancos siguen en pie y no han cerrado sucursales.

De acuerdo con el vicepresidente del organismo, Eduardo Osuna, se reforzaron los protocolos de sanidad y las actividades bancarias se han mantenido como esenciales en medio de la contingencia sanitaria.

Los bancos confían que se tenga una recuperación del crédito, aun con la nueva ola de contagios, lo cual se ha empezado a reflejar en más otorgamiento de créditos en consumo, nómina, empresas, entre otros.

"Desde mediados del año pasado veíamos recuperaciones previas a la pandemia para finales de 2021. Es una realidad, el crédito al sector privado en positivo, se rompió el punto de inflexión, las empresas prácticamente recuperadas, consumo positivo en 2.1% y vivienda con ritmos de crecimiento de casi 10%", comentó.