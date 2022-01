Uno de cada 5 dólares de remesas es de albañiles mexicanos en EU

Uno de cada 5 dólares que ingresan a México por concepto de remesas los envían cientos de miles de migrantes que se dedican a la construcción en Estados Unidos, ya que el 21 por ciento de los 52 mil 743 millones de dólares que se recibieron en 2021 provienen de trabajadores de ese sector.

Destacó un informe del Consejo Supremo Hñahñu (CSH) que aglutina a indígenas y migrantes de Hidalgo, Querétaro, Puebla y Estado de México, en donde se destaca que a pesar de sus aportaciones y ser llamado "héroes vivientes" desde Palacio Nacional, es nulo el apoyo de consulados en Estados Unidos a este sector expuesto a accidentes, redadas y deportaciones por su estatus migratorio.

Se añade que de los 52 mil 743 millones de dólares que se recibieron en 2021 y que representan el 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto, el 21% proviene del sector de la construcción; 13% en profesiones y administrativos; 13% en manufacturas, 12%en hostelería y esparcimiento; 11 % en comercio, y el 30% restante en agricultura, jardinería u otros oficios.

Al respecto, Ricardo Flores Zapata, migrante y albañil mexicano que reside en Nueva York, expuso que quienes trabajan en la industria de la construcción son los más vulnerables, porque la mayoría no cuentan con un estatus migratorio, son quienes reciben los salarios más bajos y son los más expuestos a accidentes laborales.

En entrevista con El Universal dijo que él se considera "el mejor albañil de Nueva York" y que a pesar de la pandemia y de las dificultades que han pasado cientos de miles de paisanos que viven en esta ciudad, él ha logrado seguir laborando gracias a la calidad de sus trabajos y al reconocimiento de la comunidad.

"Están de moda los programas gringos donde se realizan remodelaciones a mansiones de artistas, concursos, de gemelos que venden y compran casas y aparecen muy bonitos, sin ensuciarse dizque construyendo o remodelando. Pero quienes están detrás de esas obras son puros mexicanos que pegan tabique, colocan pisos, techos, realizan labor de carpintería, pero nunca aparecen en pantalla", lamentó.

Dijo es penoso que el gobierno del presidente López Obrador festeje las remesas como un logro de su gobierno, cuando desconoce el esfuerzo, las penurias y las dificultades que cientos de miles de albañiles, jornaleros y en general migrantes tienen que pasar para enviar dinero a sus familias aún durante la pandemia.

El informe del informe del Consejo Supremo Hñahñu expone que la mayoría de esos "héroes vivientes" cómo los llama el presidente Andrés Manuel López Obrador no cuentan con ningún tipo de apoyo por parte del gobierno mexicano a pesar de que son quienes reactivan la economía nacional, de sus regiones y pueblos.

"En contraste en México existe un desprecio por parte de las autoridades gubernamentales al trabajo de los mexicanos, ya que el reporte de la campaña que el Consejo Supremo Hñahñu implementó al finalizar el año y concluyó en la primera semana del 2022, arrojo denuncias de extorsión por parte de los agentes migratorios, del Servicio de Administración Tributarias y del crimen organizado en contra de los migrantes que retornaron a sus hogares a pasar las posadas, la navidad y año nuevo".

La presidenta de la organización indígena, Anayeli Mejía Reséndiz, dijo que no hay un reconocimiento real, más allá de la demagogia en el discurso para esos millones de los trabajadores de la construcción, la mayoría de ellos sin un estatus migratoria, expuestos a redadas y deportaciones.