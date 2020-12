Urge a AMLO reforma sobre Afores

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que una de las iniciativas de reforma que más le urge que se apruebe antes de que termine el periodo de sesiones en el Congreso de la Unión es la de las afores, pues señaló que ésta es fruto podrido de la política neoliberal.

En conferencia de prensa de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que le interesa que se corrija "ese error" que, manifestó, se cometió en la reforma de 1997 contra los trabajadores, pues indicó que en su jubilación recibirán menos de la mitad de su salario.

"A mí me importa -entre otras- me importa mucho que se apruebe la de las Afores, porque yo quiero que se corrija ese error que se cometió en contra de los trabajadores en 1997, cuando se aprobó esa ley para administrar las pensiones por empresas particulares sin considerar el deterioro que iban a tener los salarios y sí creo que sería... que es una gran injusticia el que empezaran a jubilarse trabajadores y que recibieran menos de la mitad de su salario. Imagínense, toda una vida de trabajo para recibir menos de la mitad del salario.

"Si eso no se corrige, eso es lo que pasaría. Y no es para estar poniendo el dedo siempre ¿no?, en estos temas, pero eso es fruto podrido de la política neoliberal", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que estas reformas se olvidan, y aseguró que sus opositores desean que regrese ese tipo de medidas, "y yo sí quiero que regresen, pero que regresen lo que se robaron".