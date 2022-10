Uso de cubrebocas será opcional durante vuelos: AFAC

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- En una actualización que hizo el Comité de Nueva Normalidad, conformado por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se estableció que no se debe obligar a las personas a realizar pruebas de antígenos para verificar que no tengan Covid-19, como requisito para regresar a trabajar.

Se indica que de ninguna forma debe ser un impedimento que algún trabajador no cuente con la vacuna antiCovid para que regrese a sus labores.

Mientras que en el caso del uso de cubrebocas, señala que ya no es obligatorio su uso en espacios cerrados o abiertos, sólo recomendable.

Vuelos sin cubrebocas

Ante este anuncio, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) notificó a las aerolíneas que el uso de cubrebocas será opcional, tanto para personal como usuarios abordo.

La aerolínea Volaris también informó a sus pasajeros que seguirá las medidas que anunció la agencia, pero que los vuelos con destino a Colombia y Honduras seguirá siendo requerido el uso de cubrebocas.

"Para el resto de nuestros destinos, su uso será opcional. Sugerimos mantenerte al tanto de nuestras redes sociales para enterarte antes que nadie de próximas actualizaciones", publicó Volaris en su cuenta oficial en Twitter.