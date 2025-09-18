Usuarios de Ticketmaster indignados por incremento de cargos por servicio

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Los usuarios de la plataforma de Ticketmaster verán reflejado un incremento de 22% a 24% en el cargo por servicios, lo que generó comentarios de usuarios en redes sociales que pidieron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) actuar.

Entre los comentarios hechos a la empresa y a la dependencia está el que casi una cuarta parte del pago que se hace por un boleto será el cargo por servicios.

Otros posts dijeron: "no te pases con tus cargos por servicio @Ticketmaster_Me", "¿24% de cargo por servicio en la pésima plataforma de Ticketmaster_Me? Ya le vas a poner un alto a esos abusivos o todavía no es suficiente, @Profeco".

En un comunicado, la firma dijo que "el ajuste refuerza esta infraestructura y nuestro compromiso para que cada compra cumpla con las expectativas de seguridad y confiabilidad de organizadores, recintos y fans".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Agregó que estos cobros "permiten que millones de fans disfruten de sus eventos favoritos de manera segura, eficiente y con la mejor tecnología; cubren aspectos esenciales como control de accesos, soporte al cliente y mantenimiento de plataformas digitales de alto rendimiento. Parte de estos ingresos se invierte en infraestructura, servicios y tecnología que aseguran una compra confiable".

Dijo que, por ejemplo, hay boletos digitales con códigos dinámicos para evitar se dupliquen los boletos; se cuenta con una aplicación que protege los boletos en cada dispositivo, así como sistemas de prevención de fraude.

Demandan a Ticketmaster por inflar precios de boletos de conciertos

Una agencia reguladora estadounidense demandó a Ticketmaster y a su empresa matriz Live Nation, a los que acusa de conspirar con revendedores para inflar los precios de las entradas de conciertos y engañar a los consumidores con tarifas ocultas.

La Comisión Federal de Comercio y siete estados presentaron la demanda en un tribunal federal de California, acusando a las empresas de permitir que revendedores de entradas obtuvieran millones de boletos en violación de los límites de compra, para luego venderlos a precios inflados.

"El entretenimiento en vivo en Estados Unidos debería ser accesible para todos nosotros. No debería costar un ojo de la cara llevar a la familia a un partido de béisbol", dijo el presidente de la FTC, Andrew Ferguson, quien citó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump.