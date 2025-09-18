Usuarios de Ticketmaster indignados por incremento de cargos por servicio
Ticketmaster y Live Nation enfrentan demanda por supuesta conspiración con revendedores para inflar precios de boletos de conciertos.
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Los usuarios de la plataforma de Ticketmaster verán reflejado un incremento de 22% a 24% en el cargo por servicios, lo que generó comentarios de usuarios en redes sociales que pidieron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) actuar.
Entre los comentarios hechos a la empresa y a la dependencia está el que casi una cuarta parte del pago que se hace por un boleto será el cargo por servicios.
Otros posts dijeron: "no te pases con tus cargos por servicio @Ticketmaster_Me", "¿24% de cargo por servicio en la pésima plataforma de Ticketmaster_Me? Ya le vas a poner un alto a esos abusivos o todavía no es suficiente, @Profeco".
En un comunicado, la firma dijo que "el ajuste refuerza esta infraestructura y nuestro compromiso para que cada compra cumpla con las expectativas de seguridad y confiabilidad de organizadores, recintos y fans".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Agregó que estos cobros "permiten que millones de fans disfruten de sus eventos favoritos de manera segura, eficiente y con la mejor tecnología; cubren aspectos esenciales como control de accesos, soporte al cliente y mantenimiento de plataformas digitales de alto rendimiento. Parte de estos ingresos se invierte en infraestructura, servicios y tecnología que aseguran una compra confiable".
Dijo que, por ejemplo, hay boletos digitales con códigos dinámicos para evitar se dupliquen los boletos; se cuenta con una aplicación que protege los boletos en cada dispositivo, así como sistemas de prevención de fraude.
Demandan a Ticketmaster por inflar precios de boletos de conciertos
Una agencia reguladora estadounidense demandó a Ticketmaster y a su empresa matriz Live Nation, a los que acusa de conspirar con revendedores para inflar los precios de las entradas de conciertos y engañar a los consumidores con tarifas ocultas.
La Comisión Federal de Comercio y siete estados presentaron la demanda en un tribunal federal de California, acusando a las empresas de permitir que revendedores de entradas obtuvieran millones de boletos en violación de los límites de compra, para luego venderlos a precios inflados.
"El entretenimiento en vivo en Estados Unidos debería ser accesible para todos nosotros. No debería costar un ojo de la cara llevar a la familia a un partido de béisbol", dijo el presidente de la FTC, Andrew Ferguson, quien citó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump.
no te pierdas estas noticias
Usuarios de Ticketmaster indignados por incremento de cargos por servicio
El Universal
Ticketmaster y Live Nation enfrentan demanda por supuesta conspiración con revendedores para inflar precios de boletos de conciertos.
Peso mexicano se devalúa frente al dólar en jornada financiera
El Universal
El precio del dólar hoy refleja la depreciación del peso mexicano, influenciado por diversos factores económicos y financieros