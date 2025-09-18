logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Fotogalería

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Usuarios de Ticketmaster indignados por incremento de cargos por servicio

Ticketmaster y Live Nation enfrentan demanda por supuesta conspiración con revendedores para inflar precios de boletos de conciertos.

Por El Universal

Septiembre 18, 2025 06:22 p.m.
A
Usuarios de Ticketmaster indignados por incremento de cargos por servicio

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Los usuarios de la plataforma de Ticketmaster verán reflejado un incremento de 22% a 24% en el cargo por servicios, lo que generó comentarios de usuarios en redes sociales que pidieron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) actuar.

Entre los comentarios hechos a la empresa y a la dependencia está el que casi una cuarta parte del pago que se hace por un boleto será el cargo por servicios.

Otros posts dijeron: "no te pases con tus cargos por servicio @Ticketmaster_Me", "¿24% de cargo por servicio en la pésima plataforma de Ticketmaster_Me? Ya le vas a poner un alto a esos abusivos o todavía no es suficiente, @Profeco".

En un comunicado, la firma dijo que "el ajuste refuerza esta infraestructura y nuestro compromiso para que cada compra cumpla con las expectativas de seguridad y confiabilidad de organizadores, recintos y fans".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Agregó que estos cobros "permiten que millones de fans disfruten de sus eventos favoritos de manera segura, eficiente y con la mejor tecnología; cubren aspectos esenciales como control de accesos, soporte al cliente y mantenimiento de plataformas digitales de alto rendimiento. Parte de estos ingresos se invierte en infraestructura, servicios y tecnología que aseguran una compra confiable".

Dijo que, por ejemplo, hay boletos digitales con códigos dinámicos para evitar se dupliquen los boletos; se cuenta con una aplicación que protege los boletos en cada dispositivo, así como sistemas de prevención de fraude.

Demandan a Ticketmaster por inflar precios de boletos de conciertos

Una agencia reguladora estadounidense demandó a Ticketmaster y a su empresa matriz Live Nation, a los que acusa de conspirar con revendedores para inflar los precios de las entradas de conciertos y engañar a los consumidores con tarifas ocultas.

La Comisión Federal de Comercio y siete estados presentaron la demanda en un tribunal federal de California, acusando a las empresas de permitir que revendedores de entradas obtuvieran millones de boletos en violación de los límites de compra, para luego venderlos a precios inflados.

"El entretenimiento en vivo en Estados Unidos debería ser accesible para todos nosotros. No debería costar un ojo de la cara llevar a la familia a un partido de béisbol", dijo el presidente de la FTC, Andrew Ferguson, quien citó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Usuarios de Ticketmaster indignados por incremento de cargos por servicio
Usuarios de Ticketmaster indignados por incremento de cargos por servicio

Usuarios de Ticketmaster indignados por incremento de cargos por servicio

SLP

El Universal

Ticketmaster y Live Nation enfrentan demanda por supuesta conspiración con revendedores para inflar precios de boletos de conciertos.

Peso mexicano se devalúa frente al dólar en jornada financiera
Peso mexicano se devalúa frente al dólar en jornada financiera

Peso mexicano se devalúa frente al dólar en jornada financiera

SLP

El Universal

El precio del dólar hoy refleja la depreciación del peso mexicano, influenciado por diversos factores económicos y financieros

Aumentan 10.6% las cuotas de bancos al IPAB
Aumentan 10.6% las cuotas de bancos al IPAB

Aumentan 10.6% las cuotas de bancos al IPAB

SLP

El Universal

Precio del dólar abre al alza
Precio del dólar abre al alza

Precio del dólar abre al alza

SLP

El Universal

Esto, tras recorte de tasas de interés en EU