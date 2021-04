Vacaciones no levantaron las ventas en restaurantes de Querétaro

El periodo vacacional dejó ventas hasta 15% por debajo de lo pronosticado.

Los restauranteros esperaban tener una derrama por más de 45 millones de pesos, es decir, 50% de los 90 millones de pesos que les dejaron las vacaciones del 2019, sin embargo, la derrama si acaso fue de entre 35% y 40%, indicó Octavio Mata Rivera, presidente por Querétaro de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Entre los factores que impidieron que las dos semanas resultaran tan provechosas como se esperaban se encontró la decisión de queretanos de buscar destinos con playa en lugar de quedarse en la entidad, y que Querétaro no registró la cantidad esperada de visitantes.

"El 2020 no se puede tomar como parámetro, porque tuvimos una caída del 95 %. Desafortunadamente la Semana de Pascua, que pensábamos que se iba a repuntar un poco más, no fue así... tuvimos entre un 35 % y un 40 % las ventas de la última semana; si hacemos un balance general de las 2 semanas, no alcanzamos ni el 40% de las ventas comparadas con el 2019", remarcó Mata Rivera.

Hacen los agremiados todo lo posible para lograr que Querétaro avance a un escenario A del semáforo naranja, que permita aprovechar tanto la venta de cenas como la venta normal de los domingos.

Tener la oportunidad de ofrecer cenas de lunes a sábado permitirá crecer hasta 15 % las ventas, cifra muy significativa.

Los restauranteros mantendrán sus campañas de promoción, con la esperanza de que, de a poco, sea posible generar un panorama más positivo.

Recordó que los restauranteros impactan a otros sectores, incluso varios de los insumos que utilizan son de productores locales. La Canirac tiene dos programas específicos para ayudar a la estimulación económica en el estado, uno para difundir la importancia de consumir productos que se generen en la entidad, el otro, para que se apoye a los negocios que están en el estado.

"Los restaurantes cumplen con los protocolos y las medidas sanitarias, son espacios seguros, entonces, que los ciudadanos confíen en nosotros, que nos ayuden un poco más a salir a restaurantes, que hoy lo necesitamos más que nunca", enfatizó Mata Rivera

Pandemia impide aprovechar elecciones.

Jornadas electorales anteriores resultaban benéficas para el sector, esto ante la decisión de los diferentes candidatos de organizar sus eventos en restaurantes, pero la pandemia también frenó esos ingresos. En estos comicios las autoridades electorales prohibieron que los candidatos ofrezcan alimentos.