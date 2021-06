Vacunación restaría impacto a probable tercera ola de Covid: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso que en caso de que se registre una tercera ola de contagios de Covid-19, no tendría la misma intensidad que en otros momentos, pues ha incrementado el porcentaje de personas vacunadas.

"Por lo menos no sería la magnitud de las que tuvimos previamente, eso es lo que se esperaría si hubiera un incremento, evidentemente no tendría los impactos que tuvieron las otras olas porque, pues ya una población muy importante está vacunada; es decir, casi 50% de la población adulta de la Ciudad de México tiene al menos una vacuna".

Por su parte, la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, aseguró que es mejor la condición que tiene ahora la capital en términos de vacunación, de protección de personas en forma individual y de grupo es totalmente distinta a la que se tenía, incluso en los primeros momentos en que empezó la inoculación y también que los ciudadanos han aprendido y siguen tomando las medidas sanitarias.

Destacó que se cuenta con algunos tratamientos estandarizados y todo el aprendizaje en los grupos médicos, en los Centros de Salud que se está consolidado por haber enfrentado la pandemia por más de un año.

Leve diferencia de contagios

La Ciudad de México tuvo un descenso de 11.44% en los casos positivos de Covid-19 en mayo de 2021 en comparación con el mismo periodo pero de 2020, de acuerdo con las cifras del Gobierno capitalino.

En mayo de 2020 se registraron 19 mil 470 casos positivos, con un promedio diario de 628 contagios en la capital. Mientras que en el mismo mes pero de 2021 se reportaron 17 mil 242 casos confirmados, es decir, 556 cada día.

En mayo de 2020 se registraron apenas 686 muertes debido a que el resultado confirmatorio para saber si fue por el Covid-19 tardaba días o semanas; un año después se tiene registro total de 2 mil 207 decesos.

A principios de mayo de 2020 se anunció la estrategia para el traslado de cualquier persona con síntomas graves de coronavirus a hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en caso de saturación en las unidades públicas de la Ciudad de México.

El 28 de mayo de 2021, el Gobierno capitalino anunció la desconversión de los centros que eran de uso exclusivo para pacientes con el virus, y sólo se mantuvieron el Hospital General Enrique Cabrera, el General Ajusco Medio, la Unidad Temporal Ajusco Medio, el de Cuautepec y el General de Tláhuac.

Hasta este 21 de junio se tiene registro de un acumulado de 673 mil 666 casos confirmados, 7 mil 185 activos, 44 mil 191 fallecimientos y 638 personas hospitalizadas.

Amarillo pega al Edomex: Canaco

El regreso de la Ciudad de México a semáforo amarillo impacta en el Estado de México, pues si bien en la capital del país no redujeron aforos ni cancelaron actividades, es probable que la movilidad en la entidad genere un retroceso en el semáforo que impactaría en la derrama económica que apenas se está recuperando, expuso Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en el Valle de Toluca (Canaco-Servytur).

Resaltó la importancia del avance en la vacunación en territorio mexiquense, especialmente porque está en puerta la aplicación del biológico en personas de 30 a 39 años, que concentran al sector productivo de la entidad, y que permite la apertura de más actividades económicas y brinda certeza a la población sobre la seguridad de regresar a la vida cotidiana.

Pedraza Navarrete afirmó que la ventaja es que en la Ciudad de México no cancelaron la apertura de unidades económicas y por ello no habrá una desbandada de visitantes capitalinos a la entidad mexiquense, pero reconoció que en el Edomex se han relajado las medidas y, por ejemplo, en la calle o en los negocios, al menos dos de tres personas en una familia no portan el cubrebocas, lo que genera riesgo de contagio de Covid-19.