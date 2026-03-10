logo pulso
Vamos por el Top 3 de la banca: Manuel Romo

Por El Universal

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
Vamos por el Top 3 de la banca: Manuel Romo

Ciudad de México.- Con la inversión y presencia de Fernando Chico Pardo al frente de su consejo de administración, Banamex buscará competir y ganar participación de mercado, al tiempo que proyecta crecer en crédito por arriba del promedio, afirma su director general, Manuel Romo.

En entrevista con El Universal previa a la edición 89 de la Convención Bancaria, que se llevará a cabo en Cancún del 18 al 20 de este mes, el directivo aseguró que, después de un año de su separación de Citi y con la entrada de nuevos inversionistas, el banco se prepara para reforzar su presencia y competir con los tres grandes jugadores que lo encabezan.

"Absolutamente, me veo ganándole al Top 3", dijo Romo.

Explicó que la institución se centra en fortalecer su oferta digital, mejorar la experiencia del cliente y expandir el crédito en consumo, pymes así como la banca empresarial.

Señaló que el banco apostará por la digitalización y crecimiento del financiamiento, al tiempo que impulsará nuevas líneas de negocio, como la banca corporativa de inversión, segmento que dejó de operar tras su separación de Citi.

Señaló que para acelerar el ritmo de inversión en México es necesario atender factores que den más certidumbre a los inversionistas, tanto en el ámbito local como internacional. Explicó que, además de los riesgos externos como la renegociación del T-MEC o la volatilidad en los mercados, existen elementos internos que los mercados siguen de cerca.

