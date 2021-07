Van a Comisión Permanente nombramientos en Banxico, SHCP y SFP

A 5 meses y medio del relevo en el Banco de México (Banxico), el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, el nombramiento del aún secretario de Hacienda, Arturo Herrera, como gobernador del Banco Central, para su ratificación en el Senado de la República.

También llegó a la Mesa Directiva la notificación de la designación de Rogelio Ramírez de la O como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público a partir de este 15 de julio.

El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, anunció que buscará los consensos para convocar a un periodo extraordinario de sesiones del Senado de la República, con la finalidad de ratificar el nombramiento del nuevo secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo y es probable que se aproveche para avalar la designación de Arturo Herrera al frente del Banco de México.

De no aprobarse el extraordinario, Salcedo tendría que mantenerse como encargado del despacho hasta que se apruebe su nombramiento al inicio de la nueva legislatura, en septiembre. En el caso de Herrera, no hay ninguna prisa, pues su gestión en el Banco Central comenzará hasta el primero de enero de 2022.

El actual gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, concluye su gestión el próximo 31 de diciembre, y aunque tenía derecho a mantenerse en el cargo durante un periodo más, el presidente de la República decidió no hacer válida esa opción y designar a Herrera, quien es parte de la Cuarta Transformación.