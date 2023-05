Variables llevaron a Citi a no vender Banamex a Larrea: Coparmex

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- La determinación de Citi de no vender Banamex a una sola persona, en este caso a Germán Larrea, tuvo que ver con variables adicionales, como pasa en cualquier negociación, a pesar de estar cercanos a cerrar el trato, dijo José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

"Así son, a veces, las negociaciones. Cuando todo parece que todo está por cerrase hay variables adicionales que hacen que tome un camino diferente", dijo el líder del sindicato patronal.

Sin embargo, consideró que son dos hechos separados: el anuncio de Citigroup de colocar en la bolsa el 100% de las acciones, y el decreto por la "ocupación temporal" de los tramos ferroviarios que van de Coatzacoalcos a Medias Aguas, de Ferrosur, por parte de la Marina.

"Consideramos que son dos temas separados no tiene que ver un hecho con otro, solo que Germán Larrea está involucrado en ambos. Uno es por una concesión que tiene y el gobierno hace una actividad anticipada de la concesión... Por otro lado, la negociación de venta de Citigroup con respecto a Banamex... en ese sentido los interesados o se bajaron o se descartaron y quedaron dos finalistas y Citi se queda con la opción de Larrea y su grupo, pero en ese proceso Citi evalúa que le conviene más la oferta pública", expuso.

Medina Mora recordó que todo el proceso se llevará hasta el 2025, no por cuestiones políticas, sino porque separar el negocio de la banca de consumo y empresarial lleva tiempo.

"Estos procesos llevan más de un año, al llevar año y medio... salir a mercados significa analizar ¿cómo está el mercado? y ¿cuál es el mejor momento para oferta pública?, explicó.