Ven discordancia con Ley del Trabajo en reforma a outsourcing

La Cámara Suiza-Mexicana hizo un llamado al Congreso de la Unión para que se tome en cuenta la opinión del sector privado en la iniciativa de reforma en materia de subcontratación.

La Cámara Suiza refirió que la iniciativa del gobierno de México para regular un esquema de contratación contiene puntos de discordancia respecto a la Ley Federal del Trabajo.

"Notablemente la regulación propuesta no permite un periodo de transición realista a un nuevo esquema regulatorio, lo cual podría tener consecuencias negativas para los más de 4 millones de mexicanos subcontratados en el mercado formal, lo cual es particularmente preocupante en el contexto económico incierto de la pandemia por Covid-19. A su vez, ello ocasionaría pérdidas en sectores e industrias clave para la economía mexicana", señaló la Cámara Suiza-Mexicana.

Por ello, hizo un llamado a que se tome en consideración al sector privado.

"La Cámara Suiza reconoce la iniciativa del gobierno de México para regular un esquema de contratación que ha permitido, en su ejercicio irregular, simulación, evasión y elusión fiscal, y ha privado a trabajadores de sus derechos. No obstante, la subcontratación apegada al marco legal garantiza todo derecho laboral y de seguridad social de los trabajadores, y favorece el cumplimiento de obligaciones fiscales. En consecuencia, la Cámara Suiza respalda el ejercicio irrestricto en la aplicación de sanciones a empresas que incumplan con lo estipulado en la ley", expuso.

Las consecuencias de no consultar a los sectores involucrados, mencionó, serían el incremento de la informalidad laboral, menos contribuciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) y disminución de asignaciones al IMSS.

La Cámara Suiza-Mexicana solicitó que en la regulación de la subcontratación se considere incrementar el empleo formal; combatir la simulación, elusión y evasión fiscal; dar mayor seguridad y calidad en el empleo a todos los trabajadores, y facilitar la inserción laboral formal de personas en situación de vulnerabilidad (jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, entre otros).

"Dado que muchas empresas usan la subcontratación como alternativa legal para cumplir con obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social, solicitamos que se reconsidere su importancia para mantener niveles de inversión, productividad y competitividad en México, ya que estos indicadores se verían afectados al prohibirse completamente".