Ven "incertidumbre" los eurodiputados que visitan México

Ciudad de México.- Los cinco eurodiputados que visitan México perciben "incertidumbre" por la polémica reforma eléctrica que impulsa el Gobierno, advirtió Massimiliano Smeriglio, jefe de la delegación y copresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta México-UE.

"Sobre el acuerdo y la cuestión energética, en la escucha que hemos hecho, ya sea de nuestras embajadas o de nuestras empresas europeas, hemos sinceramente registrado un clima de incertidumbre, y para nosotros el tema de la reforma energética es un tema sensible", manifestó en rueda de prensa.

El objetivo de la visita, del jueves hasta el sábado, "es implementar y llegar a la ratificación del Acuerdo Global y Comercial entre la Unión Europea (UE) y México", manifestó Massimiliano Smeriglio.

Pero el parlamentario italiano reconoció que, además del acuerdo, la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador "concentró la atención de su visita".

Cuestionado por Efe, Smeriglio rechazó que hubiese "hostilidad" contras las compañías europeas. "Nosotros no percibimos hostilidad porque, si no, no estaríamos aquí. Percibimos problemas y percibimos también una voluntad, al menos difusa, de querer afrontar estos problemas. No siempre, no en todos los encuentros que tuvimos", manifestó.

El eurodiputado aseveró que "obviamente respetan totalmente la autonomía de la soberanía de la República Mexicana".

A pesar de estas cuestiones, Smeriglio dijo que la reforma eléctrica "absolutamente no" condiciona la modernización del Acuerdo Global, cuya negociación cerró en 2020, pero aún no se ha ratificado.

"Nosotros debemos llegar a la firma del Acuerdo Global y Comercial lo antes posible, esa es nuestra voluntad, y también es la voluntad registrada en los encuentros públicos del Gobierno mexicano y los parlamentarios", sostuvo.

Ante la insistencia de la prensa, Smeriglio indicó que la reforma eléctrica "no tiene que ver" con el acuerdo, sino con la relación más amplia entre México y la Unión Europea.