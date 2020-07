Ven incongruente Estrategia Digital Nacional de la 4T

El plan de la Estrategia Digital Nacional del gobierno federal, que busca la adopción de tecnologías que contribuyan al desarrollo del país, es incongruente cuando la Cuarta Transformación elimina computadoras en dependencias, consideraron expertos.

Ramiro Tovar, analista en telecomunicaciones, comenta que, al igual que las dos últimas administraciones, el actual gobierno federal no ha dado prioridad a un plan digital con alcance nacional.

"Al contrario, se está desdigitalizando la administración pública federal, porque el eliminar computadoras, ¿qué ahorro genera? ¿En electricidad? cuando vemos que el trabajo cada vez más descansa en instrumentos digitales, en los sistemas informáticos?", subraya Tovar.

Mientras la tendencia internacional radica en que la administración pública se digitalice y que cada tarea se base en el uso de Tecnologías de la Información.

A principios de julio se dio a conocer que como parte de la política de austeridad, en la Secretaría de Economía se aplicaría una reducción de 75% de los equipos asignados al personal, medida que más tarde la dependencia informó que "está siendo analizada".

Las computadoras que se contemplaban retirar mayoritariamente eran las de escritorio, que se le asigna a personal de base, como auxiliares y secretarias. La empresa que arrenda este equipo ofreció a los servidores públicos la venta de esos equipos.

El Índice de Desarrollo de e-Gobierno de las Naciones Unidas a 2020 coloca a México en el sitio 61 de 193 países, lo que representa una caída de cinco puntos en los últimos 10 años.

De acuerdo con este índice, que evalúa el acceso y uso de las Tecnologías de la Información por parte de los gobiernos, México se encuentra por debajo de naciones como Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y Costa Rica.

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), comentó que la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional se convirtió en ventanilla para revisar compras de gobierno y dejó de ser la instancia dedicada a crear la política pública para digitalizar todo México.

"Tener una Estrategia Digital Nacional sería más importante que nunca, porque si se digitaliza el gobierno, el Estado y la sociedad, se generarían más ahorros como los que busca el gobierno de la Cuarta Transformación", comentó Bravo.

La digitalización, la compra de computadoras, la ciberseguridad, el software y las licencias no lo ven como una inversión que, incluso, puede reducir la corrupción sino como un gasto superfluo, destacó Bravo.

Hasta ahora, la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social han buscado reducir los equipos de cómputo que utilizan sus trabajadores.

El presidente de la Amedi destacó que es incongruente la cancelación de equipamiento de cómputo, "no sólo por las declaraciones sino por vivir en una sociedad digital irreversible".

Respecto al documento que contiene el plan, la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional respondió a través de Transparencia que "dentro del reglamento de la Oficina de la Presidencia publicado el 9 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación se pueden encontrar sus atribuciones".

Asimismo, destaca el artículo 36 del reglamento, en el que se indica que la coordinación tiene atribuciones como "elaborar y coordinar la Estrategia Digital Nacional, así como desarrollar tecnologías de la información y comunicación para su utilización por parte de la administración pública federal".

Sin embargo, no incluye "el documento que contiene las acciones, estrategias, planes, objetivos, hoja de ruta y/o ideas de la Estrategia Digital Nacional de la presente administración federal 2018-2024" que fue solicitado a través de Transparencia.

La respuesta agrega que la Coordinación de Estrategia Digital Nacional opera dando seguimiento a lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Ramiro Tovar menciona que la Estrategia debe ser como un Plan Nacional de Desarrollo, pero digital o al menos puede ser un apéndice que estableciera objetivos y la institucionalización de metas y fondeo para darle permanencia, pero a la fecha esto no existe.