Ven trimestre negativo sin apoyo fiscal

La American Chamber México (AmCham) alertó sobre la posibilidad de que en el primer trimestre de 2021 se registre una tasa negativa de crecimiento por la falta de un paquete fiscal que incentive la actividad económica.

A pesar de ello, para este año, el asesor económico de la asociación, Luis Foncerrada Pascal, estimó que se alcanzará un crecimiento de 3.2%, luego de la caída de 8.5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020.

Sin embargo, para los años siguientes las tasas de crecimiento no rebasarán 2%, si no hay plan de vacunación ni se reactivan las inversiones. En ese escenario, para 2022 se espera un crecimiento de 1.9% del PIB de México, proyección que considera una baja en la inversión.

Explicó que de mantenerse ese ritmo de expansión se necesitarán cinco años para llegar a los niveles de 2019.

"Dado que la inversión pública se mantiene en niveles negativos y la privada no se recupera al ritmo necesario para crecer, sobre todo después de 2021, la economía puede estar destinada a avanzar por debajo de 2%", expuso Foncerrada Pascal a EL UNIVERSAL.

El asesor económico de la Amcham aseguró que a pesar de la política de no endeudamiento del gobierno federal, en 2020 creció como proporción del PIB en 10 puntos porcentuales con respecto a 2019.

Para el economista, las remesas que recibió México, por más de 40 mil millones de dólares

al cierre de 2020, ayudaron a la economía nacional, "pero la falta de un paquete fiscal que incentive la actividad, el consumo y

el empleo".

Sobre la inflación de 2021, Foncerrada explicó que alcanzará más de 4% en los próximos meses del año, debido a un efecto de base de comparación; mientras que el tipo de cambio se ubicará en 21 pesos por dólar, superior a los 19.9 pesos por dólar del año pasado.

El economista explicó que mientras en México no hay estímulos ni paquete fiscal para la reactivación económica, en Estados Unidos se espera una recuperación importante, porque se otorgarán apoyos por 1.9 billones de dólares para familias e infraestructura para crear empleos.

La Amcham prevé que el crecimiento económico de Estados Unidos beneficiará a la economía de México, porque "implicará una mayor demanda de productos del exterior y permitirá que las exportaciones, uno de nuestros motores económicos clave, sigan funcionando".

Por ello, Foncerrada Pascal expuso que es necesario alentar la inversión, porque es uno de los elementos para generar empleos y que dan mayor esperanza para el futuro.