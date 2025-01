Vendedor demanda a Amazon por más de 100 mdp en México

La empresa de comercio electrónico Amazon enfrenta una demanda por más de 100 millones de pesos en México, que uno de sus vendedores interpuso a finales del año pasado, luego de que la plataforma desactivara su cuenta bajo el argumento de que comercializaba productos prohibidos.

Alejandro "N", cuyo nombre real permanece en el anonimato por razones de seguridad, acusa a la empresa de prácticas de mala fe y el uso de cláusulas abusivas, incluyendo la retención de fondos sin límite de tiempo, una situación que afecta gravemente a sus socios comerciales.

El demandante fue uno de los vendedores más exitosos de Amazon entre 2021 y 2023, generando más de 60 millones de pesos en ventas durante ese periodo.

Sin embargo, en diciembre de 2023, Amazon lo acusó de comercializar productos prohibidos.

El vendedor asegura que dichas acusaciones son infundadas, ya que Amazon no ha presentado pruebas claras que respalden sus señalamientos.

-----Acusa de retención de fondos

En su demanda, indicó que los productos que supuestamente violaron las políticas de la plataforma siguen siendo vendidos por decenas de comerciantes en Amazon, lo que, según sus abogados, demuestra un acto de mala fe por parte de la compañía para justificar la retención de sus fondos.

Ante ello, el vendedor recurrió ante un juez de primera instancia, mismo que determinó que son ilegales las cláusulas de arbitraje que la empresa Amazon México impone a los vendedores, ya que contravienen el derecho constitucional de acceso a la justicia y las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De esta manera, el juzgador declaró nula la cláusula de arbitraje que la plataforma impone a sus vendedores, calificándola de ilegal.

Además, nuevos detalles han revelado prácticas de mala fe y el uso de cláusulas abusivas, incluyendo la retención de fondos sin límite de tiempo, una situación que afecta gravemente a sus socios comerciales.

Amazon impone a sus vendedores una cláusula que impide a sus vendedores llevar sus conflictos ante la justicia ordinaria y están obligados a resolver disputas mediante un arbitraje controlado por la misma compañía, lo que fue declarado ilegal por el juez.

Dicha cláusula favorece a Amazon, debido a que la plataforma decide las reglas, los árbitros y las condiciones del arbitraje, dejando a los vendedores en una posición completamente desfavorable.

-----Va contras prácticas abusivas de Amazon

La acción legal de Alejandro "N" no solo busca recuperar más de 100 millones de pesos, sino también daños punitivos por las prácticas abusivas de Amazon. Según los abogados del demandante, las acciones de la plataforma, como la retención arbitraria de fondos y las acusaciones infundadas, no solo causaron un impacto financiero, sino también daños emocionales y reputacionales al vendedor.

"Esto no es solo una cuestión de dinero. Es un llamado a que estas grandes empresas respeten las leyes locales y los derechos de los vendedores que hacen posible su éxito", declaró el abogado de Alejandro "N".

De confirmarse las irregularidades en instancias superiores, Amazon podría enfrentar sanciones significativas y la obligación de modificar sus contratos para cumplir con la legislación local. Este caso también pone en jaque el modelo de negocios de la plataforma, que se ha beneficiado de prácticas que en otros mercados podrían considerarse ilegales.

El fallo judicial sobre la nulidad de la cláusula de arbitraje ya representa un hito importante, pero el caso aún no está resuelto.