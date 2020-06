Venden gasolinas de menor calidad en pandemia

A causa de la pandemia, del 16 de junio y hasta el 31 de agosto, millones de mexicanos van a consumir gasolinas y diesel que no cumplen cabalmente con las especificaciones de calidad requeridas.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) autorizó a Petróleos Mexicanos (Pemex) vender temporalmente estos combustibles con calidad fuera de la Norma 016 desde sus terminales de almacenamiento para las zonas Sureste, Centro y Pacífico con clase de volatilidad B-2, cuando por la temporada requieren clase A-1.

Las zonas Norte, Metropolitana del Valle de México, de Guadalajara y Monterrey no recibirán producto fuera de especificación en el periodo avalado por la CRE.

Pemex Transformación Industrial (TRI) justificó que debido a la parálisis de actividades no esenciales se suspendieron las operaciones para recibir producto de importación, ya que no se cuenta con capacidad de almacenamiento suficiente.

Un estudio del Tec de Monterrey muestra que el uso de gasolinas fuera de temporada puede provocar problemas de arranque en los motores.

En el caso del diesel, la CRE también autorizó temporalmente a Pemex TRI suministrar producto de 500 partes por millón (ppm) de contenido de azufre hasta el 1 de septiembre de este año.

En las zonas en cuestión debe distribuirse diesel UBA de 15 ppm, de acuerdo con la Norma 016.