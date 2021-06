"Venta de autos eléctricos traerá cambios en abasto de autopartes"

La tendencia hacia una mayor comercialización de autos eléctricos traerá consigo la demanda de nuevos componentes automotrices y materias primas, de acuerdo con un estudio realizado por la Fundación México Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC).

En 2024, se dará el punto de inflexión en la comercialización de vehículos eléctricos a nivel mundial, pues se espera que para ese año ya habrá una mayor aceptación por parte del cliente de estos vehículos, mejor infraestructura de estaciones de carga y se dará la paridad de precio entre los vehículos a gasolina y los eléctricos.

Por lo tanto, las armadoras se están preparando para incrementar la producción de vehículos eléctricos y esto requerirá de cambios en su red de proveeduría.

Carlos Meneses, coordinador del Programa Automotriz de FUMEC, dijo que este cambio en la industria automotriz implica la demanda de un menor número de componentes y algunos se mantienen, pero son diferentes.

"La parte correspondiente a los proveedores disminuye, finalmente hay menos piezas, y la parte de los proveedores de materias primas aumenta ligeramente porque entran materias primas probablemente más caras y en algunos casos más escasas", dijo Meneses durante la presentación del estudio "Los vehículos eléctricos y el futuro de la cadena de valor automotriz en México".

Los componentes principales de un auto eléctrico son batería, inversor y motor, por lo que las cajas de cambios, transmisión y engranes serán obsoletos.

Sin embargo, agregó Meneses, los fabricantes de estos componentes tienen experiencia en procesos como forja, maquinado de precisión y podrían incursionar con estas capacidades en la fabricación de componentes de vehículos eléctricos.

En el caso de los proveedores de forja y fundición quienes tradicionalmente fabrican las carcasas de las bombas, los monoblocks de los motores de aluminio podrían migrar a elaborar las carcasas de los motores eléctricos o de las baterías, también podrían fabricar piezas ligeras para el chasis o piezas de suspensión.

"Esto es un cambio gradual. Sabiendo que el cruce entre la demanda de autos de combustión interna y eléctricos se va a dar en 10 años, las empresas están viendo cómo incursionar en el segmento de autos eléctricos, pero no tienen porque dejar el segmento de combustión interna", indicó Meneses.

Los proveedores de bombas de agua y aceite tampoco se requerirán para un auto eléctrico, pero pueden migrar a fabricación de bombas de enfriamiento para baterías y motor eléctrico.

Los fabricantes de componentes para el tren motriz como turbocompresores, equipos de inyección de combustible como boquillas y tuberías de alta presión pueden fabricar componentes de precisión para autos eléctricos.

Y en el caso de los fabricantes de componentes eléctricos como arneses de cable e interruptores de potencia, éstos sí van a incrementar su participación porque los arneses cambian y hay más controles de potencia.

Los mofles y convertidores catalíticos tampoco van a existir, pero los fabricantes de estas piezas tienen experiencia en el manejo de lámina, galvanoplastía y pueden transitar a un proceso para autos eléctricos.

En fabricación de interiores de plástico y textiles para disminuir la acústica y las vibraciones también hay nuevas oportunidades para proveedores mexicanos.

"Hemos demostrado ser tremendamente competitivos con gran ingenio y cumplir normas durante todos estos años y podemos seguir siéndolo en el futuro.

"Pero, ¿Hasta qué punto las grandes empresas están tratando de mantener estas tecnologías y los componentes claves como motores eléctricos y baterías dentro de países como Estados Unidos? no todo depende de nosotros", apuntó Meneses.

México es el quinto exportador mundial de autopartes y cuenta con 600 proveedores de primer nivel y otros 600 de segundo y tercer nivel.

En cuanto a la producción de baterías para autos eléctricos, México tiene reservas probadas de litio, pero no lo procesa, por lo que la mayor inversión para producción de baterías se está dando en Estados Unidos.