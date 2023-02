Venta de Banamex, ¿en recta final?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- Ante la presencia de la CEO global de Citi, Jane Fraser, en México esta semana, y su visita al presidente Andrés Manuel López Obrador, el anuncio de la venta de Banamex está cada vez más cerca y hasta el momento perfila a un solo jugador para hacerse del Banco Nacional de México.

Luego de que las agencias Reuters y Bloomberg informaran que Grupo México, del magnate Germán Larrea, está negociando financiamiento entre 5 a 7 mil millones de dólares para concretar la compra de Banamex, el sector financiero mexicano se inclina a que el empresario adquiera el negocio minorista de Citi, que incluiría además de la marca, la Afore, aseguradora y el acervo cultural que posee Banamex.

"Esta semana Citi está llevando a cabo la reunión trimestral de su equipo ejecutivo en México. Durante su visita, nuestros líderes se reúnen con clientes, colegas y otros grupos de interés clave para reforzar el compromiso de Citi con México y nuestra confianza en las perspectivas del país.

"Como en las visitas anteriores, la directora general de Citigroup, Jane Fraser, apreció mucho la oportunidad de reunirse con el presidente López Obrador", dijo el grupo financiero estadounidense después de la visita de la directiva a Palacio Nacional.

Se esperaba que después de la reunión entre Fraser y AMLO se tuviera algún anuncio sobre la venta de Banamex; sin embargo, hasta ahora se mantiene la opción de que Citi lo haga de forma corporativa desde Nueva York o que pueda realizarse a principios de marzo, en la reunión plenaria de los consejeros de Banamex, a realizarse los primeros días de marzo en la Ciudad de México.

---Posibles compradores

Hasta el momento no hay nada definido con los posibles compradores, y si bien Germán Larrea cuenta con los recursos para plantear la mejor propuesta económica, que rebasaría los 9 mil millones de dólares, el otro jugador, Mifel, de Daniel Becker y un grupo de inversionistas internacionales, no ha anunciado su salida del proceso y se ha mantenido cauteloso ante las versiones que ponen a Larrea como el posible nuevo dueño de Banamex.

Las últimas declaraciones de Jane Fraser sobre el proceso de venta de Banamex, no descartaban la posibilidad de realizar la operación a través de una oferta pública de acciones; sin embargo, el mercado se inclina a una compra directa por parte del dueño de Grupo México.