Venta de vivienda crecerá en 2022

La comercialización de vivienda nueva muestra signos de recuperación aunque se prevé que alcanzará el mismo volumen de 2019 hasta mediados de 2022, de acuerdo con Tasvalúo, empresa líder en avalúos en el país.

"Va a depender de muchos factores macroeconómicos, pudiera ser en el primer trimestre del año, pudiera ser después, porque con todo este tema de las variantes del Covid ya no tenemos una certeza plena, pero donde se dan los primeros síntomas de la recuperación económica es en la dinámica de la vivienda", explicó Mauricio Domínguez, director de Consultoría de Tasvalúo.

La empresa considera que en 2022, la oferta de vivienda empezará a satisfacer la demanda, pues se creó un déficit de vivienda nueva desde que se frenaron los permisos de construcción en la Ciudad de México en 2019, y después con la pandemia.

La autoconstrucción también genera un déficit de vivienda nueva, pues un gran porcentaje de la población construye en lo que queda de reserva territorial o en la casa de sus padres.

Sin embargo, explicó Domínguez, la demografía de la Zona Metropolitana del Valle de México no es especulativa, es decir, hay gente que sigue demandando vivienda ya que se siguen formando familias.

"La pandemia generó una pausa. La gente detuvo sus decisiones de compra sobre todo por la incertidumbre en torno al empleo, pero a partir de septiembre de 2020, ya se empezaron a mover muchos créditos.

"Hay una demanda cautiva que una vez que ya vieron estabilizados sus ingresos, ya están en posibilidad de ejercer sus créditos", indicó Domínguez.

De acuerdo con el Reporte de Información del Mercado Inmobiliario Habitacional de Tasvalúo del corredor Reforma y del corredor Periférico Sur-Poniente.

La proyección para la zona Periférico Sur-Poniente es la colocación de 1.4 millones de viviendas para 2025, y los corredores Cuajimalpa, Coyoacán y Xochimilco serán los más demandados.

Los precios de vivienda en la zona van de 1.6 millones de pesos a 56 millones como máximo.

Actualmente, en esta zona se llegan a vender entre 0.1 y 3.0 viviendas al mes, en superficies de los 50 metros cuadrados a los 200 metros cuadrados.

Mientras que el segmento en el que se venden entre 4.0 y 6.2 unidades son de los segmentos residencial y residencial plus.

Domínguez comentó que el Gobierno de la Ciudad de México está por liberar los permisos de construcción de varios corredores de vivienda media en zonas céntricas para evitar que la gente habite en las afueras. Estos proyectos se entregarán en los próximos dos o cuatro años.

Del crédito hipotecario, Tasvalúo opina que las tasas de interés no van a bajar más de 9% o 10%, pues "ya llegaron a un piso".