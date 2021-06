Ventas de autos crecen 14.6% de enero a mayo del 2021

No fue el año anterior una etapa sencilla para el sector automotriz en México, debido a que hubo numerosas complicaciones en la cantidad de ventas de automóviles. No obstante eso, de acuerdo a datos que fueron aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se puede ver con claridad que hay una recuperación en el 2021.

Recuperación en marcha: los primeros datos

Según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), tomando principalmente los datos del Instituto antes mencionado, destacan que la recuperación de ventas está en marcha, aunque claro, las cifras están lejos de ser las que se podían ver años anteriores. Sin ir más lejos, en el mes de mayo de este año se comercializaron en México un poco más de 85 mil unidades, que si bien no es un mal número, es la menor cantidad para ese mes, después del año 2012, que con la crisis de ese momento se habían vendido una cifra apenas superior a 80 mil coches.

De igual modo estas cifras sin lugar a dudas comienzan a acercarse estrechamente a las expectativas que tenían desde el sector, toda vez que si se compara mayor del 2021 con el de 2020, se puede un crecimiento de aproximadamente 103% en ventas. Pero claro, ese porcentaje obedece a que por aquel entonces, había vigentes muchas más medidas restrictivas en términos sanitarios, que hacían que la circulación fuera mucho menor que en la actualidad.

Vistas a mediano plazo: lo que se espera

Durante parte del 2020, en ciertos meses, los distribuidores de vehículos tuvieron que operar mediante servicios digitales para concretar ventas, lo que hizo que abruptamente se redujeron las ventas. De a poco, y sobre todo después de la finalización de las Jornadas de Sana Distancia, se pudo ver un repunte sostenido, y se espera que para finales del 2021, se pueda contabilizar ventas anuales de un poco más de un millón 50 mil unidades.

Esas cifras significan de manera directa un crecimiento del sector de casi un 11% con respecto al año pasado. Yendo a los números de cada compañía en particular, volviendo a comparar mayo del 2020 con el de este año, Nissan creció en casi un 96%, General Motors en un 108% y Volkswagen de 177%.

Factores externos e internos: cómo afectan ellos

Claro que se puede ver un crecimiento importante en lo que respecta a ventas de autos, pero los empresarios y analistas del sector coinciden en que hay ciertos problemas que afectan directamente. Una de las primeras cuestiones que se suscitó fue que se produjo una importante faltante de un componente como son los semiconductores, tan importantes para que se puedan producir las unidades en las fábricas.

Por otro lado, se puede destacar que son factores estrictamente ligados a lo económico. Uno de ellos es que continúan, en distintas medidas, limitaciones económicas de la población, debido a que gran parte sufrió la crisis generada por el Covid 19. Y otro, es que se está viendo en México una inflación sostenida, mayor a la de años anteriores, claro, que para los precios en general va a ser casi del 6%, y puntualmente para el caso de los vehículos, de un poco más del 9%.

Cincos meses más que positivos: lo que va del 2021

Según datos que fueron dados por el Banco de México después de analizar muchas variables, se puede ver que las expectativas es que el PIB de México crezca un poco por encima del 5% en el 2021. Pero para que eso así sea, se precisa de un importante impulso, que con el paso de los días se puede comenzar a ver. Por ejemplo, si se analiza desde el primer mes del presente año hasta el mes de mayo, se puede ver que se vendieron más de 428 mil autos, lo que representa casi un 15% de crecimiento, siempre en comparación con el mismo período, pero del año pasado.

Desde hace 4 años, de manera estimada, no se veía un crecimiento de esta magnitud en el sector. Se suma a esto, para beneficio de los compradores de vehículos, que las tasas de interés se encuentran en niveles realmente muy bajos, esperando que ellas así continúen por lo menos por los próximos 24 meses. Esto, también es algo positivo para los bancos, ya que podrán ver una mayor cantidad de solicitudes para adquisición de unidades de distintas marcas.

Mercados paralelos: autos y seguros

A medida que crece la venta de autos, debería por defecto también crecer el sector de seguros vehiculares. Lamentablemente eso es algo que no siempre ocurre en México, debido a que los análisis que se realizan todos los años, en promedio sólo 3 de cada 10 autos en el país cuentan con una póliza, al menos que sea de responsabilidad civil frente a terceros. Hoy en día, si bien es prácticamente obligatorio en todo el territorio nacional contratar un seguro vehicular para poder circular sin problemas legales, no todos los usuarios solicitan ese servicio, algunos por considerarlo costoso y otros porque entienden que es innecesario.

La realidad es que son muchos los riesgos que se corren al conducir todos los días, y más aún cuando se trata de grandes conglomerados urbanos. Es por eso que los especialistas siempre recomiendan, que no se debe ver a una póliza como un mero gasto, sino realmente como una importante inversión mensual. Obedece ese consejo a que en caso de siniestros, robos, hurtos, entre otras situaciones que pueden ocurrir, la empresa aseguradora responderá, y no tendrá cada usuario que con su patrimonio afrontar el inconveniente que pueda llegar a surgir.

En los próximos meses, muchas de las cosas que puedan suceder en la economía, van a impactar directamente en el sector de producción y venta de automóviles. Por eso, todos los actores que confirman a esta parte de la economía van a estar sumamente atentos y esperanzados de que continúe el crecimiento, para así, poder volver a tener los valores que hubo en años anteriores, sobre todo antes de la pandemia del Covid 19.