Ventas de este año estarán 40% por debajo de 2019, señala Concanaco

Las restricciones a los comercios y el llamado a la población a no realizar reuniones o festejos por la temporada navideña provocará que las ventas en esta temporada sean menores a lo visto en 2019, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos.

El líder de la Concanaco expuso que en la temporada navideña solamente se venderá el 60% de lo que se obtuvo en el mismo periodo de 2019, es decir, será 40% menor al año anterior.

"Con esta disminución en las ventas por las celebraciones de fin de año, las empresas del país cierran un año con saldo negativo a consecuencia de la pandemia del coronavirus que sigue afectando en el mundo", comentó.

Aunque el pago de aguinaldo impulsa el consumo interno y favorece a los establecimientos comerciales y de servicios en la reactivación económica, "las ventas no son comparables al año anterior, porque mayormente se adquieren productos y artículos necesarios para uso personal o para el hogar".

Afirmó que si bien en noviembre y diciembre suben las ventas, en el 2020 no será igual que años pasados porque "este diciembre se han restringido las posadas en las empresas, así como en dependencias gubernamentales, situación que impacta a ciertos giros de negocios proveedores de ese tipo de eventos, al igual a las tiendas de regalos que se adquirían para entregarse en las fiestas de los centros de trabajo", porque las reuniones se disminuyeron.