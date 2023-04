Ventas para restaurantes será 40% mejor que en 2022, afirma Canirac

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- La pandemia ya no es un impedimento para que la gente salga en Semana Santa, por lo que la industria restaurantera espera un incremento de sus ventas en hasta 40%.

Para el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Germán González Bernal, las ventas esperadas para esta temporada vacacional, del 3 al 9 de abril, serán de aproximadamente 200 millones de pesos diarios.

"Perdimos en el momento más grave de la pandemia casi 40% de la industria y hemos ido recuperando año con año, al final del 2023 ya vamos a ser en número de unidades, empleos, transacciones y volumen de ventas al mismo tamaño de 2019".

"Las expectativas son buenas porque tenemos reservaciones y la gente viaja, y en la canasta de deseos de la gente está salir, viajar e ir a comer a restaurantes.

"La gente sale y viaja, así que para esta semana esperamos 30% a 40% de incremento con respecto al año pasado", los restaurantes en general recibirán visitantes aunque lo mejor se verá en playas y en grandes ciudades.

Admitió que la inflación complica los costos de los restaurantes, porque suben los precios de alimentos, frutas, verduras, cárnicos y "se lo hemos tenido que transferir a los consumidores" en algunos casos y en otros casos se absorbieron.

Pero aún con esa situación de alza de precios en menús y cartas de restaurantes no se siente una baja en el promedio de gasto en restaurantes. "No llega la afectación en el poder adquisitivo de la gente, sigue el consumo fuerte y estamos sorprendidos por eso...pero tiene que ver con que está saliendo la gente".

Dijo que hay nuevos proyectos de apertura de restaurantes, surgen nuevos conceptos, por lo que se esperan para este año nuevas inversiones.