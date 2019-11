Ventas por Internet en el Buen Fin fueron de 16 por ciento

Las ventas por Internet durante la pasada edición del Buen Fin fueron de 16 por ciento, cifra muy similar a la registrada el año anterior, comentó Renato Juárez, vicepresidente de Investigación de Mercado de la Asociación de Internet Mx.

Durante la presentación de los resultados de la encuesta realizada durante la celebración de este evento comercial, el analista comentó que de ese porcentaje, 89 por ciento de los consumidores, especialmente segmentos jóvenes, prefirieron hacer sus compras en las tiendas, pero primero checaron los precios por la red.

Los segmentos de entre 25 y 44 años fueron los mayores consumidores, y 52 por ciento de los encuestados dijeron que las compras las hicieron porque encontraron las mejores ofertas y promociones.

Mientras que 36 por ciento acudió a los comercios (portales) que ya conoce, y 35 por ciento compró porque tuvo dinero, dijo.

Juárez explicó que de las compras realizadas, 62 por ciento correspondieron a ropa, calzado y accesorios, y 27 por ciento en muebles y electrodomésticos, mientras que 17 por ciento fueron electrónicos.

El vicepresidente de Investigación de Mercado de la Asociación de Internet Mx detalló que 75 por ciento de las compras del segmento ropa, calzado y accesorios fue hecha por mujeres, mientras que 67 por ciento de los hombres compró en el sector de turismo.

Los resultados indican que 78 por ciento de los compradores compararon precios durante el Buen Fin y 35 por ciento verificó los precios por Internet. En tanto, 46 por ciento de la gente que no compró dijo que no lo hizo porque no encontró oferta ni promoción, mientras que 44 por ciento aseguró "que es un fraude".