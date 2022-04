Vertua, el concreto ecológico de Cemex

La cementera busca que sus clientes lideren la construcción sostenible. Con adquirir un concreto CEMEX podrán convertirse en constructores ecológicos, ya que sus obras son edificadas con productos amigables con el planeta, sumado a que no pagarán ningún peso extra por usar el concreto Vertua® Clásico, una de las últimas innovaciones de la cementera.

Con este tipo de acciones, CEMEX refrenda su compromiso con el medio ambiente y se posiciona como líder en sostenibilidad dentro de la industria de la construcción, una estrategia que está alineada a Futuro en Acción, su programa con el que busca ofrecer concreto con cero emisiones en el 2050.

"En CEMEX estamos comprometidos con ofrecerle a nuestros clientes soluciones innovadoras que sean las más amigables con el planeta. A un año de haber lanzado el concreto Vertua® en México, hoy nos enorgullece compartir que extendimos la familia de productos Vertua® a la mayoría de los concretos de línea a nivel nacional. Esta gama de concretos es más sostenible y combate el cambio climático al tener una menor huella de emisiones de carbono en relación con los concretos convencionales", aseguró Ricardo Naya, Presidente de CEMEX México.

Los clientes que adquieran un concreto CEMEX ahora verán reflejado en su factura la cantidad de emisiones de carbono reducidas al ambiente con su compra.

Desde la perspectiva de uso, aplicaciones, desempeño y durabilidad del concreto, la compañía cementera informó que el usuario no experimentará ningún cambio, pero sí obtendrá un concreto que cuida el medio ambiente.

La familia de concretos Vertua® cuenta con diferentes niveles de reducción de emisiones: Vertua® Clásico, con hasta 50% de reducción; Vertua® Plus, con hasta 70% y Vertua® Ultra, un concreto que puede alcanzar la neutralidad total de carbono.

Los atributos del concreto Vertua® son compatibles con otras tecnologías de productos CEMEX y se pueden utilizar en construcciones del segmento industrial, comercial, usos mixtos, pavimentos, infraestructura urbana, así como en vivienda horizontal y vertical.

Entre las principales ventajas de la línea Vertua® destaca su adaptabilidad, ya que los concretos pueden ser utilizados en muros, columnas, losas, firmes, banquetas, cimentaciones, prefabricados y pavimentos. Además, añaden plusvalía al proyecto, aportando créditos a certificaciones ecológicas con valor y reconocimiento internacional, como LEED y ENVISION, al reducir la cantidad de emisiones totales de carbono a la obra.

La reducción de las emisiones que ofrece el concreto Vertua® se logra con innovaciones en su proceso de fabricación, el aprovechamiento de energías renovables al producirlo, diseños óptimos de mezcla y el uso de cementos de última generación elaborados con estándares ecológicos.

En 2022, CEMEX México proyecta reducir las emisiones de carbono equivalentes a reforestar 100 veces el área del Bosque de Chapultepec por el suministro del concreto Vertua®.

CEMEX (BMV: CEMEXCPO) es una compañía global de materiales para la construcción dedicada a edificar un mejor futuro a través de productos y soluciones sostenibles. CEMEX tiene el compromiso de alcanzar una neutralidad de carbono mediante la innovación constante y un liderazgo dentro de la industria en investigación y desarrollo. CEMEX está al frente de la economía circular dentro de la cadena de valor de la construcción y promueve procesos novedosos con el uso de tecnologías avanzadas para incrementar el uso de residuos y desechos como materias primas y combustibles alternos en sus operaciones. CEMEX ofrece cemento, concreto premezclado, agregados y soluciones urbanas en mercados de rápido crecimiento alrededor del mundo, impulsada por una fuerza de trabajo multinacional enfocada en brindar una experiencia superior al cliente, habilitada por tecnologías digitales.