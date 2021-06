Viajeros de negocios confían en aerolíneas, pero no en pasajeros

De acuerdo con una encuesta realizada por la aseguradora Chubb entre viajeros de negocios del mundo, los pasajeros confían en protocolos de limpieza y sanitización de las aerolíneas, pero no de las medidas de autocuidado de las personas que viajan a su lado.

A 88% de los encuestados les preocupa que sus compañeros de viaje no hayan tomado las medidas necesarias para evitar la propagación del Covid-19.

Así, cuatro de cada cinco viajeros de negocios pondrá más atención a las coberturas y asistencias que ofrecen los seguros de viaje antes de volar.

Además, 82% de ellos está dispuesto a pagar más para mantener el asiento de en medio vacío en el avión.

De acuerdo con el ejercicio, 90% afirmó que se sentiría más seguro al viajar si la empresa para la que trabaja le contratara un seguro de viaje.

En conferencia de prensa, Lucas Burón, vicepresidente asociado regional de Viajes y Accidentes Personales y de Grupo en Chubb Latinoamérica, dijo que como consecuencia de la pandemia, la mayoría de las personas tiene miedo de volar o acercarse a un aeropuerto para iniciar un viaje.

Chubb refirió información de Airbus que asegura que el aire de la sala de una casa se renueva cuatro veces cada media hora, mientras que en un avión se renueva 20 veces en ese mismo periodo.

No obstante, para el mundo post-Covid, 69% de los viajeros de negocios esperan que los presupuestos para viajes en las empresas sean recortados.

Y, si bien los encuestados extrañan los viajes de negocios y los beneficios de las reuniones presenciales, reconocen beneficios del trabajo remoto.

En específico, 74% dice que puede usar el tiempo que habría utilizado viajando, y 82% reconoce que las videoconferencias y llamadas son alternativas efectivas al viaje.

La encuesta de Chubb Es hora de volar: el impacto del Covid-19 en el presente y el futuro de los viajes de negocios se basó en entrevistas a 2 mil 100 viajeros de negocios, y fue realizada por Dynata entre el 24 de febrero y el 30 de marzo pasados.