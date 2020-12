VIDEO: Innovación e historia en el nuevo billete de 1000 pesos

Hace unas semanas el Banco de México (Banxico) presentó su nuevo billete de 1,000 pesos, el cual destaca por el papel moneda por el que fue fabricado y que pertenece a la familia G.

El nuevo integrante, no solo conmemora el 110 aniversario de la Revolución Mexicana, al tener en el frente a Francisco I. Madero, Hermila Galindo y Carmen Serdán, sino que también rinde homenaje de una manera especial a México al incluir en su reverso la flora y fauna del sureste mexicano.

En la nueva versión también se puede apreciar la selva, el jaguar, la ceiba y el zapote en la Antigua Ciudad Maya, así como bosques tropicales protegidos de Calakmul, elementos que remplazarán poco apoco al billete protagonizado por Miguel Hidalgo y la Universidad de Guanajuato en caras, que lleva 12 años en circulación.

--Seguridad tangible

Una de las razones que hacen seguro a este billete y al resto de la familia, son sus elementos de seguridad con lo que fueron creados por Banxico.

Al mover ligeramente el billete, se puede observar cómo su denominación es multicolor, esta cambia de color morado a tono verde y en su interior, verás numerales de 1,000. Tiene hilo dinámico, en el que el número se aleja y se acerca y las barras se desplazan.

Otro elemento que aporta seguridad es su la Marca de agua. El retrato de Francisco I. Madero y el número 1,000 se ven a contraluz. Asimismo, cuenta con Folio de tamaño creciente, relieves sensibles al tacto en el texto "Banco de México", cédulas de identificación en el anverso y reverso y fluorescencia en el reverso, que hace resaltar algunas tintas bajo la luz negra.

El nuevo billete de 1,000 pesos, con su diseño impreso en papel algodón, rinde homenaje a nuestra identidad histórica y patrimonio natural. Al recibirlo o pagar con él te será más fácil y seguro, ya que sus elementos que lo conforman son únicos.

--Los hermanos de la familia

El billete de 1,000 pesos no es la única novedad, la familia G también está conformada por denominación de 500 y 200, así como el de 100 pesos que fue puesto en circulación este 2020. Una de las características de éste último es que puede vivir en circulación hasta 6.5 años por estar hecho de polímero que los hace más durable frente a los de algodón.

--Los que faltan

Se ha confirmado que para el billete de 50 pesos, el protagonista es el ajolote, un animal en peligro de extinción emblemático de Xochimilco. Se prevé que sea puesto en circulación en el primer semestre de 2022. Mientras que, los rumores de la existencia del billete de 2,000 mil aún no está confirmada.

Cual sea la denominación que uses, en todo momento contarás con la seguridad de cada uno de los elementos de la nueva familia de billetes G, que comenzó su circulación en 2018 y ahora es más común ver. Para mayor información visita www.banxico.org.mx.

Si quieres conocer a detalle la tecnología de los nuevos billetes puedes hacerlo a través de la aplicación Billetes MX, donde puedes observar los elementos de seguridad de forma divertida y didáctica.