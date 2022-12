Viva Aerobus gana amparo contra Profeco por cobro de equipaje de mano

A-AA+

Viva Aerobus ganó el amparo interpuesto contra la alerta emitida por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) el 1 de diciembre de 2021, donde la autoridad federal advertía que la Tarifa Zero no respeta el derecho a transportar equipaje de mano de manera gratuita.

Desde ese momento, la aerolínea expuso que la interpretación de la Ley de Aviación Civil de la Profeco difería de ofrecido por la Tarifa Zero.

Ahora, de acuerdo con la sentencia emitida por los Tribunales Federales competentes, la Tarifa Zero se encuentra, en su totalidad, "apegada a lo que estipula la Ley de Aviación Civil", indicó Viva Aerobus, en un comunicado.

Viva detalló que su tarifa base o estándar es Viva Smart, la cual incluye dos maletas de mano que suman hasta 15 kg en total y 25 kilogramos de equipaje documentado, cumpliendo cabalmente con el equipaje establecido en la Ley de Aviación Civil.

Mientras que la Tarifa Zero incluye un artículo personal, cuyas medidas no excedan de 35x45x20 centímetros, como una bolsa de mano o mochila.

En total, Viva cuenta con tres tarifas: Zero, Light y Extra, para quienes viajan ligeros de acuerdo con el Capítulo X Bis de los derechos y las obligaciones de los pasajeros, Artículo 47 Bis, Apartado X: "En caso de que el pasajero decida viajar sin equipaje, el concesionario o permisionario podrá ofertar una tarifa preferencial en beneficio del pasajero".

En ese sentido, de acuerdo con la sentencia de la autoridad judicial, se determinó que los pasajeros pueden acceder a dichas tarifas preferenciales ya sea si deciden renunciar a su derecho de transportar equipaje de mano o equipaje documentado.

Por consiguiente, tras esta resolución, la alerta de la Profeco queda sin efecto, aseguró la línea aérea.

Expuso que, consciente de las diversas necesidades y perfiles de los pasajeros, ofrece cuatro modalidades de viaje que incluyen distinto número de maletas, de peso y tamaño diferentes.

De esta manera, la aerolínea es capaz de proporcionar a sus pasajeros importantes descuentos, en beneficio de su economía, cuando no desean transportar cierta cantidad de equipaje.