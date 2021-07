Volaris inicia operaciones en Honduras desde octubre

La aerolínea mexicana de bajo costo, Volaris, firmó una carta compromiso con el Gobierno de Honduras para formalizar el inicio de operaciones en el país centroamericano desde El Salvador, a partir de octubre. Enrique Beltranena, presidente y director general de Volaris, destacó la aprobación de la Ley de Fomento para el Transporte Aéreo de Bajo Costo, la cual les permitirá reducir los costos de operación en Honduras y, por lo tanto, ofrecer tarifas más bajas.

"No es posible volar a Honduras sin esta ley de incentivos porque quedamos fuera de competitividad en la medida en que no ajustamos los costos", indicó. Inicialmente, Volaris Costa Rica operará la ruta San Salvador-San Pedro Sula, con vuelos en conexión a Centroamérica, Washington D.C., Nueva York y Los Ángeles en Estados Unidos, desde El Salvador. En el primer año de operación de la ruta, se espera transportar a 150 mil pasajeros con una tarifa base de entre 35 y 44 dólares, para un precio máximo de 79 dólares por un vuelo redondo.

Con la nueva Ley, Volaris recibirá un 75% de descuento en la tarifa de aterrizaje y despegue durante el primer año de operaciones y 50% de descuento durante el segundo y tercer año, para vuelos operados en los aeropuertos de San Pedro Sula y Roatán. Honduras es un mercado atractivo para la aerolínea por su similitud a los destinos que actualmente opera y por el potencial que ofrece para el desarrollo de negocio hacia Centroamérica y Estados Unidos. De acuerdo con datos del Migration Policy Institute de Estados Unidos, Honduras es el tercer país con la mayor cantidad de migrantes hacia dicho país.

Volaris Costa Rica inició operaciones en El Salvador en 2017 y, desde entonces, ha transportado a más de 600 mil pasajeros en cinco rutas: Guatemala y San José, Costa Rica y tres a Estados Unidos: Los Ángeles, Nueva York-JFK y Washington-Dulles. En conferencia de prensa, el presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, destacó que la tasa de homicidios en ese país disminuyó 60% el año pasado, por lo que sus ciudades ya no son de las más violentas del mundo. "La nueva Honduras es atractiva para la inversión", aseguró.