Volkswagen Coyoacán ofrece disculpas por foto nazi

La distribuidora Volkswagen Coyoacán ofreció disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por una fotografía que muestra el día del lanzamiento del auto sedán de la compañía en 1938.

"Esa fotografía, misma que hasta ayer se mostraba en el área administrativa de las oficinas de la distribuidora, es parte de un acervo fotográfico de 9 imágenes que muestran las distintas etapas por las cuales transitó el Volkswagen Tipo 1, sedán o 'vocho', una extraordinaria obra de ingeniería de la época y uno de los autos más vendidos del mundo", explicó la distribuidora en un comunicado.

La intención de la empresa, agregó, nunca fue lastimar los sentimientos ni ofender a persona alguna porque lo relevante es que muestra el primer Volkswagen sedán producido en el mundo.

Refirió que el resto de fotografías del área administrativa muestran distintas etapas de dicho vehículo, uno de los más queridos en México y en el mundo, independientemente de su origen.

"La imagen en cuestión no busca condonar uno de los pasajes más crueles e inhumanos de la historia reciente.

"Tampoco hacer una apología de una ideología enormemente dañina para Europa y el mundo entero, y misma que ciertamente no representa a ninguno de los empleados y trabajadores de la empresa", aseguró.

La distribuidora Volkswagen Coyoacán se fundó en 1968, cuenta con 150 empleos directos y un número similar de empleos indirectos.

Esta mañana, Volkswagen terminó la relación comercial y de negocios con la distribuidora de Coyoacán en la Ciudad de México, luego de que el fin de semana se dieran a conocer en redes sociales las imágenes colocadas en la agencia que aludían al régimen nazi.

"La filosofía de Volkswagen está basada en valores fundamentales de equidad, de respeto, de inclusión, de poder realmente traer a la sociedad al bien común y esto conlleva a que actuemos en consecuencia (...)

"Esto es lo que permite que sigamos construyendo a nuestra marca Volkswagen en este país, de cara no solamente ahora sino de hacia al futuro con mucho respeto, con inclusión hacia la sociedad, hacia nuestros clientes, nuestros distribuidores y hacia toda nuestra familia", dijo Edgar Estrada, director de Volkswagen México durante un evento virtual de innovación.