Volver a nivel pre-Covid en empleos, hasta 2022

En los primeros cinco meses del año la recuperación del empleo formal avanza, pero todavía se mantiene por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. Así, están pendientes de generarse más de 500 mil nuevas plazas en los próximos meses para llegar a los registros anteriores al Covid-19, y todo parece indicar que no será sino hasta 2022 cuando se recupere el terreno perdido, según datos recientes del número de trabajadores adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al 31 de mayo pasado estaban registrados 20.1 millones de puestos de trabajo ante el instituto, cifra 2.4% menor a los 20.6 millones alcanzados en febrero de 2020, antes de que se decretara la suspensión de labores en actividades no estratégicas, y 3.3% por debajo de los 20.8 millones reportados en octubre de 2019, cuando se alcanzó su máximo histórico. Lo anterior significa que hasta el mes pasado hay un faltante de por lo menos 504 mil nuevos empleos formales para llegar al nivel anterior a la crisis sanitaria.

Con un crecimiento económico previsto ligeramente por arriba de 5%, los especialistas del sector privado consultados por el Banco de México en mayo estiman que en 2021 se habrán creado, en el mejor de los casos, 449 mil nuevas plazas, luego de que al cierre del año pasado el déficit era de 650 mil puestos. Así, en el año en curso no se van a recuperar los empleos perdidos en 2020 ni se regresará a los niveles pre-Covid.

"El 32% de los empleadores encuestados dicen que van a regresar a los niveles de contratación pre-Covid a lo largo de 2022. Además, 29% estima lograrlo en los próximos seis meses, es decir, a más tardar en diciembre del presente año, mientras que 16% dice que no espera llegar a los niveles pre-Covid, y 22% no sabe", comentó Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup en América Latina, lo que reafirma la previsión de que no será sino hasta 2022 cuando se logre resarcir el déficit laboral del país.

Ello, sin tomar en cuenta los empleos adicionales que demandan los jóvenes que debían haberse integrado al mercado laboral desde que estalló la crisis, por lo que el rezago es más profundo y la posibilidad de superarlo se estima más extensa.



Dinámica laboral

Enb mayo se generaron 38 mil 961 nuevos empleos formales en el país, cifra 13% inferior a los creados en abril. Si bien se lograron crear 52 mil 216 plazas de carácter permanente, por otra parte, el mes pasado se perdieron 13 mil 255 puestos temporales. Con lo anterior, la creación de empleo en los primeros cinco meses de este año es de 335 mil 712 puestos, de los cuales, 71.7% corresponden a plazas permanentes. Dicha cifra contrasta con la pérdida de 838 mil puestos en el mismo periodo del año anterior, y es ligeramente superior a los 304 mil generados en los primeros cinco meses de 2019.

Aunque se mantiene 17% por debajo de los 402 mil puestos creados en promedio en los primeros cinco meses de 2014 a 2018, lo que revela la debilidad de la recuperación del empleo formal en lo que va de este año.

Los sectores económicos con el mayor crecimiento anual en puestos de trabajo hasta mayo son el de construcción, con 14.4%; transformación, 5.2%, y transportes y comunicaciones, 3.9%. Por el contrario, las actividades que aún registran retrocesos anuales son los servicios para empresas, con una baja de 1.1%, así como la industria eléctrica y el sector agropecuario con un 0.3%, en ambos casos.

Por estado, 26 reportaron un crecimiento anual de trabajadores registrados, entre los que destacan Tabasco, Quintana Roo y Nayarit con crecimientos anuales por arriba de 10.0%. En tanto, los que reportaron disminuciones fueron Ciudad de México, con una baja anual de 1.1%; Veracruz, -0.7%; Morelos y Oaxaca, -0.4% en cada caso; así como Campeche y Puebla, -0.1%.

Al cierre de mayo estaban registrados ante el IMSS un millón 6 mil 374 patrones, que representa una tasa de variación anual de 0.9%.