Vuelos de EU a México se elevan 48% para último trimestre de 2021

El número de asientos programados por aerolíneas para viajar desde Estados Unidos a México se incrementó 48% entre octubre y diciembre de este año con relación al mismo periodo de 2020, dio a conocer este martes Emmanuel Romain Ernest Rey, director general de promoción y asuntos internacionales de la Secretaría de Turismo (Sectur).

"Algunas aerolíneas están aprovechando para abrir nuevas rutas que incluso antes no hubieran abierto, por un turismo más incluyente y más inmerso en las culturas locales", dijo el funcionario en su participación en el Foro Mundial de Líderes de Turismo, organizado por la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina (Actual) que encabeza Armando Bojórquez.

"Vemos una clara recuperación a nivel de transporte aéreo, no solo a nivel país sino región, también vemos oportunidades como en el Mundo Maya", agregó el representante de la Sectur en el evento donde participaron ministros de Turismo de otros países.

En particular, informó que los asientos programados desde Los Ángeles, Estados Unidos, crecieron 78% para el último trimestre de 2021 con relación a hace un año.

Destacó que el turismo en México ha mostrado signos de recuperación en 2021 gracias al impulso de su principal mercado emisor que es Estados Unidos.

Entre enero y julio de este año, México recibió 17 millones 285 mil turistas internacionales y casi 80% provinieron de la Unión Americana, de acuerdo con información de la Secretaría de Turismo.

A finales de mayo, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) publicó su decisión de reducir la calificación de la seguridad aérea del gobierno de México de categoría 1 a 2, por incumplir las normas de seguridad que establece la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

La degradación provocó que las aerolíneas mexicanas perdieran la posibilidad de tener códigos compartidos y nuevas rutas durante la temporada vacacional de verano.

Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard informó que México podría recuperar la categoría 1 en materia de seguridad aérea hasta el primer semestre de 2022.

Tras una evaluación, la autoridad estadounidense detectó que las leyes o reglamentos de México carecen de los requisitos necesarios para supervisar a las compañías aéreas del país de conformidad con las normas mínimas de seguridad internacionales.

Además, encontró que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de México, es deficiente en una o más áreas, tales como experiencia técnica, personal capacitado, mantenimiento de registros, procedimientos de inspección o resolución de problemas de seguridad.