Vuelve Pemex a colocar deuda

CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos Mexicanos (Pemex) regresó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para levantar hasta 31 mil 500 millones de pesos en deuda para enfrentar sus necesidades de inversión productiva, de acuerdo con un nuevo prospecto publicando en el mercado financiero.

"Pemex debe realizar inversiones significativas para mantener sus niveles actuales de producción y para incrementar las reservas probadas de hidrocarburos de México asignadas por el Gobierno Federal. Cualquier reducción en los ingresos de Pemex, ajustes en el presupuesto, o la incapacidad para obtener financiamiento podrían limitar su capacidad para realizar inversiones con recursos propios", señaló la empresa en el prospecto.

Además, explicó que "la capacidad de Pemex para mantener e incrementar sus niveles de producción de petróleo crudo depende en gran medida de su capacidad para desarrollar exitosamente las reservas de hidrocarburos, y a largo plazo, de su capacidad para desarrollar reservas adicionales", apuntó.

Por ello, Pemex afirmó que invierte continuamente para incrementar el factor de recuperación de hidrocarburos y mejorar la fiabilidad y productividad de su infraestructura.

Pemex no había colocado deuda desde 2023

La empresa petrolera no había colocado deuda en la BMV desde 2023. Y ahora busca recursos en medio de una situación similar, con problemas de liquidez y altos niveles de deuda que se adicionan al incumplimiento de pago a proveedores.

Pemex debe 100 mil millones de dólares a sus acreedores y otros 28 mil millones de dólares a sus contratistas y proveedores, al cierre de septiembre de 2025.

Esta nueva colocación de deuda realizada por tres emisiones diferentes se hará hasta el 13 febrero y busca tener un plazo de 5, 8 y 10 años.

La calificadora HR Ratings, dijo en un análisis al respecto que la asignación de la calificación de las emisiones refleja la calificación corporativa de Pemex (y/o la Empresa), la cual fue ratificada en HR AAA con Perspectiva Estable el 28 de octubre de 2025.

"A su vez, la calificación de la Empresa se fundamenta en la acción de calificación soberana de México, la cual se ratificó en escala global, modificando la Perspectiva Negativa a Estable, el 28 de octubre de 2025. Lo anterior debido al estatus de soberana de facto que consideramos mantiene la deuda de la Empresa debido al apoyo mostrado por el Gobierno Federal a través de aportaciones para el pago del servicio de la deuda e inversiones de capital y apoyos fiscales. Se considera, además, la relevancia que tiene Pemex como fuente de ingresos para el país", añadió la agencia.