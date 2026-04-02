Wall Street y la BMV cierran en verde

Nueva York.- Wall Street cerró este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,48 %, ante la posibilidad de un alto el fuego en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 46.565 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 0,72 %, hasta los 6.575 enteros; y el tecnológico Nasdaq sumó un 1,16 %, hasta las 21.840 unidades.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) volvió a escalar de manera contundente este miércoles, encareciéndose más de un 4 % hasta superar los 104 dólares, después de que el presidente Donald Trump, pronunciara un discurso televisado en el que prometió atacar Irán "con dureza" en las próximas 2 o 3 semanas.

También, el oro, activo refugio, subió un 2,38 %, hasta los 4.758 dólares la onza; y la plata un 0,45 por ciento, hasta los 75,3 dólares.

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Mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró una ganancia del 1,59 %, para iniciar abril en positivo tras la pérdida del 3,91 % en marzo, y con ello ubicó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) en 69.702,02 unidades.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,5 % frente al dólar, al cotizar en 17,83 unidades por billete verde, frente a los 17,92 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.