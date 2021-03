Walmart y Bimbo también se ampararon para mantener subsidios de energía

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta mañana que las empresas Bimbo y Walmart México se ampararon en contra de su Reforma Eléctrica, lo que consideró "un descaro".

"Es un descaro ya, ofrezco disculpas a las empresas por estarlo exponiendo, por darlo a conocer, pero cómo van a acudir al amparo para seguir manteniendo subsidios, les debería de dar vergüenza", criticó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

"Yo pensaba que iban a actuar con responsabilidad y que iban a buscar al director de la Comisión Federal de la Electricidad [Manuel Bartlett Díaz] para llegar a un acuerdo, como está sucediendo en otros casos, pero no", agregó.

El Presidente resaltó que como parte de la Reforma Energética del sexenio de Enrique Peña Nieto se entregaron subsidios a los privados, pues la CFE los apoya cuando sus sistemas no pueden trabajar y se les permite la transportación de la electricidad en la red nacional.

"Cualquier ciudadano se preguntaría qué tiene qué ver Walmart y Bimbo con la industria eléctrica, pues resulta que sí tienen que ver porque con la llamada Reforma Energética si constituían una empresa para producir energía y además si esa empresa producía energía eólica, limpia, recibían subsidios y al final compraban la energía eléctrica más barata que los consumidores", sostuvo.

El mandatario aseguró que los subsidios que entrega la CFE benefician más a las grandes corporaciones que a los ciudadanos.

"Ya no queremos que esas grandes empresas se queden con el subsidio porque todo eso significa entregar presupuesto público", expuso.

López Obrador adelantó que dará a conocer cuánto pagan esas empresas por electricidad. "Para que tengan una idea, paga más una familia de clase popular o clase media, que lo que paga un OXXO de luz", indicó.

El político tabasqueño aseguró que defenderá en tribunales los cambios legales que impulso a la Ley de la Industria Eléctrica, avalados en días pasados por el Congreso de la Unión, y qué expondrá públicamente el proceso.

"Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, siempre en el marco de la ley", expuso el Presidente y reiteró que en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a donde estimó llegarán las impugnaciones, no falle a favor de su Gobierno, pedirá una reforma a la Constitución.

López Obrador insistió en que su ley eléctrica busca evitar que la CFE quiebre. "No se está nacionalizando, no se está expropiando, se están respetando los contratos, lo único es una modificación a la ley eléctrica para que no existan estos excesos, estos subsidio", apuntó.

Las empresas son ahora el nuevo frente que abre el Presidente en defensa de su Reforma Eléctrica. El primero se abrió apenas un día después de que la ley fuera aprobada, pues un Juez otorgó una suspensión provisional contra los efectos de la misma.

Juan Pablo Gómez Fierro, actual titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, fue el primero que otorgó un recurso contra la Reforma Eléctrica. Desde el 11 de marzo ha otorgado suspensiones contra los cambios legales que privilegian a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de los generadores privados. Aunque no ha sido el único.

Apenas este jueves, la Presidencia de México aseguró que el Juez Gómez Fierro generalizó su fallo contra la Ley de la Industria Eléctrica al hacerlo extensivo a todas las empresas del sector, pese a que días antes magistrados le corrigieron una resolución sobre un asunto similar que hacía hincapié en que no es posible conceder una suspensión a quien no la solicita.