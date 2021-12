WhatsApp lanza pagos con criptomonedas en EU

WhatsApp lanzó un nuevo piloto que permite a un "número limitado" de personas en los Estados Unidos enviar y recibir dinero desde un chat utilizando criptomonedas.

La función está impulsada por Novi, la billetera digital de Meta que se lanzó como piloto hace seis semanas, con pagos realizados con Pax Dollars (USDP), una moneda estable vinculada al dólar estadounidense emitido por Paxos.

La noticia fue anunciada por el director entrante de Novi, Stephane Kasriel, y Will Cathcart de WhatsApp.

Según el sitio web de Novi, enviar un pago funciona de manera muy similar a enviar cualquier otro archivo adjunto en WhatsApp.

Puedes acceder a la función por medio del icono de clip de papel en Android o el icono + en iOS, y luego seleccionar "Pago" en el menú que aparece. El sitio de Novi señala que no hay tarifas por enviar o recibir dinero, no hay límites en la frecuencia con la que se pueden enviar los pagos y no hay tarifas para mantener un saldo en su cuenta de Novi o para retirarlo a su cuenta bancaria. Los pagos se transfieren instantáneamente.

El piloto de Novi estaba disponible originalmente en los Estados Unidos y Guatemala, pero WABetaInfo señaló que los usuarios de Guatemala no podrán acceder a la nueva funcionalidad de pagos de WhatsApp.

En su lugar, tendrán que seguir usando la aplicación independiente Novi. Los pagos no afectan el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp, que está establecido de forma predeterminada para todas las conversaciones personales. El piloto de WhatsApp Novi está disponible en inglés y español.

El nuevo piloto tiene sus raíces en los planes de criptomonedas muy publicitados de Facebook (ahora Meta), que se anunciaron oficialmente en 2019.

En ese momento, Facebook (como parte de la Asociación Libra) planeaba desarrollar y lanzar una criptomoneda llamada Libra, que estaría vinculada a una canasta de activos de baja volatilidad en lugar de a una moneda específica.

Esto se integraría con una billetera digital desarrollada por Facebook llamada Calibra. Todo el sistema fue diseñado para ofrecer una forma de enviar dinero a todo el mundo con tarifas más bajas que los métodos tradicionales.

Estos planes han cambiado considerablemente desde entonces. Libra se ha convertido en Diem, la Asociación Libra ha perdido a varios de sus miembros más destacados y se ha convertido en la Asociación Diem, y Calibra se ha convertido en Novi.

Quizás lo más notable es que Novi terminó lanzándose sin la criptomoneda Diem. En cambio, Pax Dollars es el trabajo de una compañía separada llamada Paxos y Meta confía en el intercambio de criptomonedas Coinbase como su socio de custodia.

El entonces director de Novi de Meta, David Marcus, dijo que la compañía todavía está comprometida con Diem cuando anunció el lanzamiento del piloto de Novi en octubre.