YouTube Premium presenta una versión más barata

Hoy en día están disponibles diversos servicios digitales. En términos de series y películas podemos mencionar a Netflix, HBO Max, Amazon Prime y Disney Plus. En cuanto a música, Spotify, Deezer y Apple Music. YouTube está un poco en medio de ambos mundos.

Puedes disfrutar de los videos musicales de millones de artistas o acceder a contenido original, solo que, a menos que tengas una cuenta Premium, tu visualización se verá interrumpida por los anuncios. En busca de que más personas puedan acceder a la experiencia sin comerciales, YouTube Premium presentó una versión más barata.

La compañía está buscando atraer a más personas a su servicio de suscripción y para ello está probando un plan de suscripción de menor precio en algunas partes del mundo. Se trata de una versión a la que ha llamado YouTube Premium Lite.

La nueva opción fue dada a conocer por un usuario del foro ResetEra quien compartió que al querer cancelar su suscripción a YouTube Premium, la empresa le ofreció unirse a un plan "lite".

Posteriormente se confirmó que las suscripciones de YouTube premium Lite permiten acceder a contenido sin anuncios tanto en YouTube normal como en la versión para niños YouTube Kids. Y puede utilizarse en múltiples dispositivos, incluyendo equipos móviles iOS y Android, computadoras de escritorio, televisores y consolas de juegos.

Vale la pena señalar que la opción Lite de pago solo permite ver sin anuncios, es decir que no se ofrecen más beneficios a los usuarios. Es decir que no hay acceso a descargas para reproducir sin conexión o reproducción en segundo plano.

La mala noticia es que por ahora la compañía ha anunciado al medio The Verge que actualmente YouTube Premium Lite solo está disponible en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega y Suecia.

Aun así, cabe decir que YouTube ha dado a conocer que la nueva suscripción se encuentra en una fase experimental y que está considerando implementar más planes basados en los comentarios de la audiencia.

Habrá que esperar para ver si Google trae la oferta a México. Sin embargo, ya se especula cuál podría ser el precio a ofrecer en nuestro país. Y es que, como ejemplo, en Europa la suscripción de YouTube Premium tiene un costo aproximado de 11.99 euros al mes, mientras que el nuevo plan de suscripción se está ofreciendo por 6.99 euros al mes, es decir alrededor de un 40% menos. Así, si alguna vez has intentado obtener una suscripción a YouTube Premium, sabes que cuesta 119 pesos al mes, menos el descuento entonces quedaría en unos 70 pesos.

Diferencias entre las apps

En caso de que no lo tengas claro te decimos cuáles son las diferencias entre YouTube, YouTube Music y YouTube Kids.

YouTube es la aplicación para dispositivos iOS y Android con la que puedes disfrutar de millones de videos. Permite explorar las recomendaciones personalizadas, las novedades de tus canales favoritos y mantenerte en contacto con la comunidad, dando me gusta, compartiendo y comentando los videos.

YouTube Music es la aplicación que te permite encontrar y descubrir nueva música, listas de reproducción y recomendaciones basadas en tus gustos o ubicación, así como las tendencias de los géneros musicales. En este caso la versión Premium permite escuchar música sin anuncios, además de tener la posibilidad de disfrutar tus canciones favoritas sin contar con una conexión a internet.

YouTube Kids, esta aplicación fue diseñada con la idea de ofrecer un entorno más controlado para los pequeños del hogar. Cuenta con un control parental para que los videos en la plataforma sean adecuados para toda la familia, además permite fijar un límite de tiempo para su uso, tienen la opción de "ver otra vez" para estar al tanto de lo que los niños han visto y la posibilidad de seleccionar "solo contenido aprobado" permitiendo bloquear los videos que no se consideren apropiados.