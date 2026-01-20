A Knight of the Seven Kingdoms: La conexión con Game of Thrones

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- Para los fanáticos de las historias de dragones, traiciones y guerras de "Game of Thrones", hay un guiño en la serie que solo los verdaderos conocedores identifican, pero, algunos tal vez no habían notado: la historia de un caballero torpe y un niño demasiado listo para su edad.

Con "A Knight of the Seven Kingdoms", que llega a la pantalla, se revela la historia oculta, dispersa entre diálogos, libros viejos y frases que tal vez podían ser irrelevantes... hasta ahora.

"A Knight of the Seven Kingdoms" está basada en las novelas cortas de George R. R. Martin conocidas como "The Tales of Dunk and Egg". La acción ocurre unos cien años antes de "Game of Thrones", cuando los Targaryen aún gobiernan el Trono de Hierro.

Dunk (Ser Duncan el Alto) es un huérfano criado por un caballero errante que muere antes de poder nombrarlo oficialmente como tal. Egg, en cambio, es un niño rapado, brillante y con secretos de sangre real. Juntos recorren los caminos de Westeros, no para cambiar el mundo, sino para sobrevivir en él.

Aunque muchos lo pasaron por alto, "Game of Thrones" mencionó a Dunk y Egg en varias ocasiones. No como protagonistas, sino como leyendas, recuerdos y nombres escritos en libros viejos.

En la primera temporada, cuando Bran Stark se recupera de su caída, Old Nan le ofrece contarle historias para pasar el tiempo. Entre ellas, menciona las aventuras de Duncan the Tall, que según dice eran de sus favoritas. Bran las rechaza por preferir cuentos de terror, y la serie nunca profundiza más.

Más adelante, en King's Landing, Joffrey hojea el famoso Book of Brothers, el registro de los caballeros de la Guardia Real. Mientras se burla de Jaime Lannister por tener pocas hazañas escritas, se topa con un nombre inesperado: Duncan the Tall. Cuatro páginas dedicadas a él.

Una de las referencias más recordadas ocurre con la muerte del Maester Aemon. En sus últimos momentos, pronuncia una sola palabra: "Egg". Aemon es un Targaryen y Egg fue su hermano menor, el mismo niño que acompaña a Dunk.

"A Knight of the Seven Kingdoms" no es solo un nuevo spin-off. Es la materialización de una historia que "Game of Thrones" llevaba años insinuando y ahora se hizo realidad, puedes ver el primer episodio en HBO.