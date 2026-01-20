Damián Alcázar le dará vida a "El Mochaorejas" en serie de Vix

El nuevo personaje de Damián Alcázar se ha metido en la piel del "Mochaorejas", el hombre que en la década de los 90 puso en alerta a la policía y la sociedad mexicana.

Daniel Arizméndi López, nombre real del personaje, secuestró a cerca de 200 personas a las cuales mutiló esa parte de su cuerpo como una forma de presionar para obtener el rescate.

Y será el próximo viernes cuando se vea su historia en "El Mochaorejas", en una serie de ocho episodios que llegará a ViX el viernes.

"Es una historia que se tenía que contar porque es un momento histórico, era parte de una ola de violencia que aún no podemos frenar", dice Alcázar.

Giovanna Zacarías, como esposa del personaje; Julio Bracho y Enoc Leaño, como las autoridades que intentan detenerlo y Paulina Gaitán, en el de periodista.

Gustavo Sánchez Parrra, Mayra Batalla, Alberto Estrella, Arcelia Ramírez y Claudia Ramírez completan el reparto bajo la dirección de Mauricio Cruz y la producción de Carlos Bardasano.

"Es ver de alguna manera cómo esta mujer es cómplice de lo que hace su marido", comenta Zacarías.