logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Fotogalería

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

A$AP ROCKY ANUNCIA SU GIRA MUNDIAL

Por EFE

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A
A$AP ROCKY ANUNCIA SU GIRA MUNDIAL

El rapero A$AP Rocky anunció este martes algunas de las fechas de su gira mundial titulada ´Don´t Be Dumb´, que contará con presentaciones en ciudades de EE.UU., Canadá, Francia y Reino Unido.

La gira de 42 fechas arrancará el próximo 27 de mayo en el United Center de Chicago, pasando por ciudades como Los Ángeles, Houston y Edmonton (Canadá), antes de finalizar el 11 de julio en el Prudential Center de Nueva Jersey.

El tour continuará el 25 de agosto por Bruselas y recorrerá ciudades como Amsterdam, Londres, Hamburgo (Alemania), hasta finalizar el 30 de septiembre en París.

Esta será la primera oportunidad para que los seguidores escuchen ´Don´t Be Dumb´ en vivo, el primer álbum de larga duración de Rocky en ocho años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El lanzamiento de este disco, publicado el pasado 16 de enero, superó el millón de preguardados en Spotify, convirtiéndolo en el álbum de hip-hop con el mayor número de adiciones anticipadas en la plataforma.

El éxito del rapero estadounidense llega después de un 2025 en el que protagonizó dos largometrajes producidos por A24: ´Highest 2 Lowest´, dirigida por Spike Lee; y la película ´If I Had Legs I´d Kick You´, dirigida por Mary Bronstein. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ventaneando: 30 años de momentos icónicos en la tv mexicana
Ventaneando: 30 años de momentos icónicos en la tv mexicana

Ventaneando: 30 años de momentos icónicos en la tv mexicana

SLP

El Universal

Ventaneando ha dejado huella en la televisión con sus momentos más icónicos

Sasha Sokol evidencia incumplimiento de Luis de Llano en sentencia judicial
Sasha Sokol evidencia incumplimiento de Luis de Llano en sentencia judicial

Sasha Sokol evidencia incumplimiento de Luis de Llano en sentencia judicial

SLP

El Universal

Tras un año de la ratificación del fallo, Luis de Llano no ha cumplido con todas las obligaciones impuestas por la justicia.

Fernando Eimbcke compite por el Oso de Oro en Berlín con Moscas
Fernando Eimbcke compite por el Oso de Oro en Berlín con Moscas

Fernando Eimbcke compite por el Oso de Oro en Berlín con 'Moscas'

SLP

El Universal

'Moscas', la nueva propuesta cinematográfica de Fernando Eimbcke, se adentra en la vida de una mujer solitaria en Ciudad de México

68ª edición de los Premios Grammy se celebrará en Los Ángeles
68ª edición de los Premios Grammy se celebrará en Los Ángeles

68ª edición de los Premios Grammy se celebrará en Los Ángeles

SLP

AP

Artistas como Kendrick Lamar y Lady Gaga destacan en las nominaciones